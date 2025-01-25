Bakan Güler'den, şehit Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın baba evine taziye ziyareti

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da ziyarette yer aldı. Şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyen Bakan Yaşar Güler, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını vurguladı" ifadelerine yer verildi.

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Bakan Güler, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın baba evine yaptığı taziye ziyaretinde konuşma yaptı. Bakan Güler, Akıncı'yı şehit eden teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Güler ziyaretteki konuşmasında "Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak eğer, Ufuk evladımız gibi daha nice şehitlerimiz sayesinde hür ve özgür olarak yaşıyoruz. Tarih boyunca hep şehitlerimiz oldu, 'İnşallah olmasın' diyoruz; ama çok kıymetli topraklara sahibiz. Herkesin gözü bizim topraklarımız üzerinde, dolayısıyla bizim mücadelemiz sonsuza kadar devam edecek. Bunun bilincindeyiz. Ufuk evladımız büyük bir kahramanlıkla kendi birliğinin en önünde giderken şehit oldu. Ama şehit edenleri de dün bulduk, 2'sini de geberttik Allah'a şükür. Kanı yerde kalmadı. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmamak için gece gündüz uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Tabii Akıncı Ailesi bize emanet. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir güç onların arkasında. Her zaman onların yanında olacağız, arkasında olacağız, her daim beraber olacağız. Ufuk gibi kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun inşallah. Her zaman ailemizle birlikte olacağız. Ne zaman ararsanız sizlerle beraber olmaya hazırız. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.