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Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, '18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle bakanlÄ±k karargahÄ±ndaki AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Sitesi'nde, ÅŸehitleri anma programÄ± dÃ¼zenledi. Programa, Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler'in yanÄ± sÄ±ra Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak, kuvvet komutanlarÄ±, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve askeri personel katÄ±ldÄ±. Bakan GÃ¼ler, 110 yÄ±l Ã¶nce Ã‡anakkale'de milletin kaderinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaferin gururunu bir kez daha yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Zira 18 Mart 1915'te, vatan topraÄŸÄ±nÄ± savunmak iÃ§in canÄ±nÄ± ortaya koyan yiÄŸitler, sadece bir savaÅŸ kazanmadÄ±; bir ulusun onurunu, direncini ve ruhunu tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi. O gÃ¼n, Ã‡anakkale'nin sularÄ±nda dalga dalga yÃ¼kselen cesaret, topraÄŸa dÃ¼ÅŸen her damla mukaddes ÅŸehit ve gazi kanÄ±yla birleÅŸti ve bir milletin esarete direniÅŸinin sembolÃ¼nÃ¼ oluÅŸturdu. BÃ¼yÃ¼k bir adanmÄ±ÅŸlÄ±k duygusuyla cepheye koÅŸan, iman dolu gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kurÅŸunlara siper ederek 'Ã‡anakkale geÃ§ilmez' diyen MehmetÃ§iÄŸin bu sÃ¶zÃ¼, yalnÄ±zca bir slogan deÄŸil, vatan, millet, bayrak iÃ§in bir yemin, bir ant oldu" dedi.

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'TSK, GÃœVENLÄ°K VE Ä°STÄ°KRAR Ä°Ã‡Ä°N VAZGEÃ‡Ä°LMEZ AKTÃ–R'

Bakan GÃ¼ler, TÃ¼rkiye'yi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yaparak, "TÃ¼m dÃ¼nyada jeopolitik gerginliklerin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len etkin diplomasiyle de Ã¼lkemiz, mÃ¼zakere masalarÄ±nÄ±n ve dÃ¼nya gÃ¼venlik mimarisinin vazgeÃ§ilmez bir Ã¼yesi haline gelmiÅŸtir. TÃ¼rkiye olarak bÃ¶lgemiz baÅŸta olmak Ã¼zere geniÅŸ bir coÄŸrafyada barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n hakim olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun gayret sarf ediyoruz. Ãœlkemiz, bÃ¶lgesel krizleri Ã§Ã¶zmede bÃ¼yÃ¼k bir deneyime sahiptir. Ã–yle ki Ukrayna'daki savaÅŸtan Kafkasya'daki istikrasÄ±zlÄ±ÄŸa, Afrika'daki anlaÅŸmazlÄ±klardan, Libya iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne kadar Ã¼stlendiÄŸimiz yapÄ±cÄ± inisiyatif ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶nlenme Ã§abasÄ±, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±na katkÄ±da bulunma kabiliyetini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur. Ãœlkemizin etki ve ilgi alanÄ±nÄ±n bÃ¶ylesine geniÅŸlemesinde ve Ã§ok Ã¶nemli misyonlar Ã¼stlenmesinde elbette TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'mizin bÃ¼yÃ¼k payÄ± vardÄ±r. Kahraman ordumuz; hudutlarÄ±mÄ±zda ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelede, denizlerimizde ve semalarÄ±mÄ±zda, uluslararasÄ± gÃ¼venlik, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda, ayrÄ±ca geniÅŸ Ã§aplÄ± tatbikatlarÄ±n icrasÄ±nda tÃ¼m vazifeleri layÄ±kÄ±yla yerine getirmekte, bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde etmektedir. Gazi ve muzaffer TÃ¼rk ordusunun bu ÅŸekilde gÃ¼Ã§lÃ¼, etkin ve caydÄ±rÄ±cÄ± varlÄ±ÄŸÄ± milletÃ§e vatan topraklarÄ±mÄ±zda huzur ve gÃ¼venlik iÃ§erisinde yaÅŸamamÄ±zÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Åžu hususu Ã¶zellikle vurgulamak isterim; ordumuzun sahip olduÄŸu yÃ¼ksek operasyonel tecrÃ¼be, muharebe kabiliyeti ve modern teÃ§hizat kapasitesi pek Ã§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan gÄ±ptayla takip ediliyor. Bu da ÅŸanlÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'mizi pek Ã§ok coÄŸrafyada gÃ¼venlik ve istikrar iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir aktÃ¶r haline getirmektedir" diye konuÅŸtu.

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'SÃœRECÄ°N SUÄ°STÄ°MAL EDÄ°LMESÄ°NE MÃœSAADE EDÄ°LMEYECEKTÄ°R'

Bakan GÃ¼ler, uzun yÄ±llardÄ±r gÃ¼ndemlerinin ilk sÄ±rasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadelenin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduÄŸu gibi, Ã¼lkemizin birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelen her tÃ¼rlÃ¼ tehdide karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele etmiÅŸ, kendisine verilen gÃ¶revleri baÅŸarÄ±yla yerine getirmiÅŸtir. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin topyekun ortaya koyduÄŸu bu mÃ¼cadele ve operasyonlar sayesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hareket kabiliyeti bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±larak, kritik bir aÅŸamaya gelinmiÅŸtir. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada, Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlÄ± isyan ve ÅŸiddet hareketi olduÄŸunu itiraf eden Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, terÃ¶rle bir yere varÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini feshetmekten baÅŸka Ã§aresinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± geÃ§ de olsa anlamasÄ± kayda deÄŸerdir. Ancak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve farklÄ± coÄŸrafyalarda ve farklÄ± isimler altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m uzantÄ±larÄ±, nerede olduklarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak, bir an Ã¶nce fesih kararÄ±nÄ± almalÄ±, derhal ve koÅŸulsuz olarak silahlarÄ±nÄ± teslim etmelidir. Aksi yÃ¶ndeki hiÃ§bir aÃ§Ä±klama ve eylemin bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur ve olmayacaktÄ±r. Bu kapsamda ateÅŸkes gibi metinde yer almayan hususlar gÃ¼ndeme getirilmemelidir. Zira bÃ¶yle bir ÅŸey asla ve asla sÃ¶z konusu deÄŸildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ortak temennisi olan terÃ¶rÃ¼n sona ermesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve Ã¼lkemize yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ tehdidin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bu yÃ¼zden sÃ¼recin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaÅŸÄ±m esas alÄ±nacaktÄ±r. Devletimizin engin tecrÃ¼besi ve basiretine hepiniz gÃ¼venin ve mÃ¼sterih olun" ifadelerini kullandÄ±.

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'MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N BAÅž TACI OLDUNUZ'

Bakan GÃ¼ler, TÃ¼rkiye'nin enerjisini ve kaynaklarÄ±nÄ± tÃ¼keten terÃ¶rÃ¼n herkese bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu sÃ¼reÃ§te hiÃ§bir zaman yÄ±lmadÄ±k, asla pes etmedik. Ã‡anakkale'de yedi dÃ¼vele karÅŸÄ± nasÄ±l kahramanca mÃ¼cadele verdiysek, arkasÄ±nda birÃ§ok karanlÄ±k odaÄŸÄ±n olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± da aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele verdik. Bu mÃ¼cadelenin kahramanÄ± olan her bir ÅŸehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaÅŸayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakarlÄ±ÄŸÄ±n timsalidir. Nitekim bugÃ¼n Ã¶nemli bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸanÄ±yorsa ve tarihi bir adÄ±m atÄ±lacaksa, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, aldatÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, terÃ¶rÃ¼ tÃ¼rlÃ¼ bahanelerle kendi amaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda kullananlarÄ±n emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmiÅŸse, bu aÄŸÄ±r bir bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olmuÅŸtur. Bu aÄŸÄ±r bedelin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen ÅŸehit ve gazilerimiz ile yaÅŸananlarÄ±n en yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± olan siz ÅŸehit ve gazi ailelerimiz de fedakarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, sabrÄ±nÄ±z ve vakur duruÅŸunuzla milletimizin baÅŸ tacÄ± oldunuz. AcÄ±larÄ±nÄ±zÄ± yÃ¼reÄŸinizde taÅŸÄ±rken bile dimdik ayakta duran sizler, hepimize metanetin ne demek olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶sterdiniz. Devlet ve millet olarak her zaman yanÄ±nÄ±zda olmak boynumuzun borcudur. Sizlerin ve kahraman gazilerimizin hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak, yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±zÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu vizyon Ã§erÃ§evesinde devletimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±zÄ±n koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yoÄŸun bir gayret sarf etmektedir. Bundan sonra da devletimizin tÃ¼m kurumlarÄ±yla yakÄ±n bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde sizlerin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

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ÅžEHÄ°DÄ°N EÅžÄ° KONUÅžTU; GÃ–NLÃœMÃœZDE YAÅžAYACAKLAR

Programda ÅŸehit aileleri adÄ±na 16 Åžubat 2018'de Ä°zmir'in Ã‡iÄŸli ilÃ§esindeki 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan kalktÄ±ktan bir sÃ¼re sonra dÃ¼ÅŸen eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nda ÅŸehit olan pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± Yunus Bal'Ä±n (37) eÅŸi TuÄŸba Bal konuÅŸtu. Bal, "Tarih boyunca vatan ve millet sevgisinin en gÃ¼zel Ã¶rneklerini gÃ¶stermiÅŸ olan bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milleti, tarihin altÄ±n sayfalarÄ±na sayÄ±sÄ±z destanlar ve eÅŸsiz zaferler kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Milletimizin canÄ±ndan aziz bildiÄŸi vatanÄ±nÄ± ve bayraÄŸÄ±nÄ± korumak uÄŸruna gÃ¶sterdiÄŸi fedakarlÄ±k ve kahramanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Ã§ok iyi bilmekte ve ÅŸahit olmaktadÄ±r. Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nda 'Ben size taarruzu deÄŸil Ã¶lmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n emrini tereddÃ¼t etmeden yerine getiren bir nesle de yakÄ±ÅŸan budur. EÅŸim ÅŸehit hava pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± Yunus Bal, 16 Åžubat 2018 tarihinde eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olmuÅŸtur. Åžehitlerimizin yokluÄŸuna hiÃ§bir zaman alÄ±ÅŸamasak da tÃ¼m sevenlerinin kalbi onlarÄ±n Ã¶zlemi ve hasretiyle tutuÅŸsa da ÅŸehitlerimizin Allah katÄ±nda ulaÅŸtÄ±klarÄ± makamlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kÃ§e iÃ§imizi kaplayan huzur ve taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gurur bizleri ayakta ve gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmaktadÄ±r. Milletimiz ÅŸehitlerinin Ã¶zverilerini hiÃ§bir zaman unutmayacaktÄ±r. Birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n, vatan sevgimizin, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸen simgeleri olan ÅŸehitlerimiz her zaman gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zde yaÅŸayacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

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Programda daha sonra bakanlÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan video klip izlendi. ArdÄ±ndan, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Armoni MÄ±zÄ±kasÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Mehteran Birlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan konser, TRT sanatÃ§Ä±larÄ± Ä°lker GÃ¶kkaya ve GÃ¶kÃ§e Nur Semerci ile Hava Bando Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Alp Eren Demir tarafÄ±ndan seslendirildi. Bakan GÃ¼ler, programÄ±n ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiÄŸi ÅŸehit aileleriyle iftarda da bir araya geldi.