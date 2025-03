Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle bakanlık karargahındaki Atatürk Kültür Sitesi'nde, şehitleri anma programı düzenledi. Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile şehit yakınları ve askeri personel katıldı. Bakan Güler, 110 yıl önce Çanakkale'de milletin kaderinin yazıldığı zaferin gururunu bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Zira 18 Mart 1915'te, vatan toprağını savunmak için canını ortaya koyan yiğitler, sadece bir savaş kazanmadı; bir ulusun onurunu, direncini ve ruhunu tüm dünyaya gösterdi. O gün, Çanakkale'nin sularında dalga dalga yükselen cesaret, toprağa düşen her damla mukaddes şehit ve gazi kanıyla birleşti ve bir milletin esarete direnişinin sembolünü oluşturdu. Büyük bir adanmışlık duygusuyla cepheye koşan, iman dolu göğsünü kurşunlara siper ederek 'Çanakkale geçilmez' diyen Mehmetçiğin bu sözü, yalnızca bir slogan değil, vatan, millet, bayrak için bir yemin, bir ant oldu" dedi.

'TSK, GÜVENLİK VE İSTİKRAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ AKTÖR'

Bakan Güler, Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğüne vurgu yaparak, "Tüm dünyada jeopolitik gerginliklerin tırmandığı ve çatışmaların arttığı bir süreçte, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen etkin diplomasiyle de ülkemiz, müzakere masalarının ve dünya güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Türkiye olarak bölgemiz başta olmak üzere geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel krizleri çözmede büyük bir deneyime sahiptir. Öyle ki Ukrayna'daki savaştan Kafkasya'daki istikrasızlığa, Afrika'daki anlaşmazlıklardan, Libya iç savaşının çözümüne kadar üstlendiğimiz yapıcı inisiyatif ve çatışmaları önlenme çabası, Türkiye'nin dünya barış ve istikrarına katkıda bulunma kabiliyetini açıkça ortaya koymuştur. Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlemesinde ve çok önemli misyonlar üstlenmesinde elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin büyük payı vardır. Kahraman ordumuz; hudutlarımızda ve terör örgütleriyle mücadelede, denizlerimizde ve semalarımızda, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasında, ayrıca geniş çaplı tatbikatların icrasında tüm vazifeleri layıkıyla yerine getirmekte, büyük başarılar elde etmektedir. Gazi ve muzaffer Türk ordusunun bu şekilde güçlü, etkin ve caydırıcı varlığı milletçe vatan topraklarımızda huzur ve güvenlik içerisinde yaşamamızı sağlamaktadır. Şu hususu özellikle vurgulamak isterim; ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi pek çok ülke tarafından gıptayla takip ediliyor. Bu da şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi pek çok coğrafyada güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline getirmektedir" diye konuştu.

'SÜRECİN SUİSTİMAL EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

Bakan Güler, uzun yıllardır gündemlerinin ilk sırasında terörle mücadelenin yer aldığını söyleyerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduğu gibi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Güvenlik güçlerimizin topyekun ortaya koyduğu bu mücadele ve operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak, kritik bir aşamaya gelinmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN BAŞ TACI OLDUNUZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını tüketen terörün herkese büyük acılar yaşattığını belirterek, "Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık, asla pes etmedik. Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek, arkasında birçok karanlık odağın olduğu terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele verdik. Bu mücadelenin kahramanı olan her bir şehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakarlığın timsalidir. Nitekim bugün önemli bir süreç yaşanıyorsa ve tarihi bir adım atılacaksa, anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse, bu ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu ağır bedelin yükünü üstlenen şehit ve gazilerimiz ile yaşananların en yakın tanığı olan siz şehit ve gazi ailelerimiz de fedakarlığınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz. Acılarınızı yüreğinizde taşırken bile dimdik ayakta duran sizler, hepimize metanetin ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Devlet ve millet olarak her zaman yanınızda olmak boynumuzun borcudur. Sizlerin ve kahraman gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarınızı yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde devletimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın koordinatörlüğünde yoğun bir gayret sarf etmektedir. Bundan sonra da devletimizin tüm kurumlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU; GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAKLAR

Programda şehit aileleri adına 16 Şubat 2018'de İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan pilot yüzbaşı Yunus Bal'ın (37) eşi Tuğba Bal konuştu. Bal, "Tarih boyunca vatan ve millet sevgisinin en güzel örneklerini göstermiş olan büyük Türk milleti, tarihin altın sayfalarına sayısız destanlar ve eşsiz zaferler kazandırmıştır. Milletimizin canından aziz bildiği vatanını ve bayrağını korumak uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bütün dünya dün olduğu gibi bugün de çok iyi bilmekte ve şahit olmaktadır. Çanakkale Savaşı'nda 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrini tereddüt etmeden yerine getiren bir nesle de yakışan budur. Eşim şehit hava pilot yüzbaşı Yunus Bal, 16 Şubat 2018 tarihinde eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştur. Şehitlerimizin yokluğuna hiçbir zaman alışamasak da tüm sevenlerinin kalbi onların özlemi ve hasretiyle tutuşsa da şehitlerimizin Allah katında ulaştıkları makamlarını düşündükçe içimizi kaplayan huzur ve taşıdığımız gurur bizleri ayakta ve güçlü tutmaktadır. Milletimiz şehitlerinin özverilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzde yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra bakanlık tarafından hazırlanan video klip izlendi. Ardından, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından hazırlanan konser, TRT sanatçıları İlker Gökkaya ve Gökçe Nur Semerci ile Hava Bando Astsubay Kıdemli Çavuş Alp Eren Demir tarafından seslendirildi. Bakan Güler, programın ardından hatıra fotoğrafı çektirdiği şehit aileleriyle iftarda da bir araya geldi.