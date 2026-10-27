Bakan Güler'den 'Mekke Anlaşması' açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflar arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır.

Ülkemiz ile Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı ise ortak üretim, teknoloji geliştirme, Ar-Ge faaliyetleri, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iş birliğinin geliştirilmesini, anlaşmazlıkların karşılıklı anlayış ve diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini hedef alan, gerilimi artıran veya sorunların çözümünü zorlaştıran yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değildir.

Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacak imkan ve kabiliyete gerektiğinde kararlı biçimde hareket edecek iradeye sahiptir."