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Bakan Güler'den Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret

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#Yaşar Güler#MSB#Bosna Hersek
Bakan Gülerden Kovaçi Şehitliğine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 15:38

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek’te Kovaçi Şehitliği'ni ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakan Güler’in ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’te bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti. Bakan Yaşar Güler, Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Bakan Yaşar Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Saraybosna Büyükelçiliğimize geçerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı” denildi.

Bakan Gülerden Kovaçi Şehitliğine ziyaret

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#Yaşar Güler#MSB#Bosna Hersek

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