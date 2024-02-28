Bakan Güler'den Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakan Güler’in ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’te bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti. Bakan Yaşar Güler, Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Bakan Yaşar Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Saraybosna Büyükelçiliğimize geçerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı” denildi.