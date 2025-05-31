Bakan Güler: Türkiye ve İtalya NATO'da ortak savunma ve güvenlik perspektifini paylaşıyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile İtalya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Güler resepsiyonda bir konuşma yaparak, "Dost ve müttefik ülke İtalya'nın Milli Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum. Ayrıca, sizlerin şahsında dost İtalya halkına da saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Türkiye ve İtalya tarih boyunca barışın, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olan Akdeniz'in iki stratejik aktörü olmuştur. Ülkelerimiz arasında, kökleri asırlar öncesine uzanan tarihi ilişkiler bugünkü yakın münasebetlerimize de büyük bir ivme kazandırmaktadır. İkili ilişkilerimiz pek çok platformda sahip olduğumuz ortak değerler ve çıkarların yanı sıra liderlerimizin stratejik vizyonlarıyla her alanda güçlenerek devam etmektedir" dedi.

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'TÜRKİYE VE İTALYA, ORTAK SAVUNMA VE GÜVENLİK PERSPEKTİFİNİ PAYLAŞIYOR'

Bakan Güler, bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte, karşı karşıya kaldığımız krizler ve sınamalar bölgesel güçlerin iş birliği yapmasını da her zamankinden daha elzem hale getirmiştir. Nitekim Türkiye ve İtalya, en başta NATO çatısı altında ortak savunma ve güvenlik perspektifini paylaşmakta, Akdeniz ile Avrupa- Atlantik güvenliğinin korunmasında beraber hareket etmektedir. Balkanlar'daki en büyük NATO Misyonu olan NATO Kosova Gücü Komutanlığındaki birlikteliğimiz, ortak güvenlik vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde Libya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir alanda istikrarın ve barışın tesisi için koordineli çalışmakta, stratejik çıkarlarımızı entegre etmek ve müşterek çözümler üretmek adına yoğun gayret göstermekteyiz. Diğer yandan ikili ilişkilerimizin kurumsal zeminde daha da derinleşmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye- İtalya Hükümetler Arası Zirve'nin son yıllarda kazandığı ivmeyi de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle siyasi diyaloğumuz gelişirken, ekonomik ve ticari iş birlikleri ile savunma sanayi gibi stratejik alanlardaki ortaklığımızın da büyümesine zemin hazırlamaktayız. İtalya'nın dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında yer alması da bunun bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

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'ORTAK FAALİYETLER VE TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Güler, yakın ilişkilerinin bir yansıması olarak, İtalya ve Türkiye'nin ortak faaliyetler ve tatbikatlara devam ettiğine dikkat çekerek, "Aynı şekilde savunma sanayiine yönelik anlaşmaların imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Askeri iş birliği ve savunma sanayi alanındaki bu güçlü ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu konuda değerli mevkidaşım Sayın Crosetto ile samimi ve yapıcı bir iletişime sahibiz. Diğer alanlarda da ilişkilerimizi daha yukarılara taşıyacak kararlılığa sahibiz. Bu büyük potansiyelin ülkelerimizin refahı adına önemli olduğunu ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığını düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde İtalya’nın yapıcı yaklaşımının sürece değerli katkılar sağladığını ve bu konuda aktif desteğin sürdürülmesinin kıymetli olduğunu vurgulamak isterim. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de köklü ilişkilerimiz ortak çıkarlarımız ve birbirimize katabileceğimiz pek çok katkı ekseninde diyalog ve iş birliğimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

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İki ülkenin birbirine olan güveni ve desteği ile Türkiye- İtalya dostluğunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Bu konuda İtalya'nın Sayın Büyükelçisinin, göreve başladığı günden bu yana gösterdiği çabalar takdire şayandır. Bu vesileyle kendilerine ve İtalyan Büyükelçiliğinin seçkin personeline özellikle teşekkür ediyorum" dedi.