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Bakan Güler: Türkiye, Suriye'ye askeri eğitim veriyor

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#MSB#Yaşar Güler#Suriye
Bakan Güler: Türkiye, Suriyeye askeri eğitim veriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:13

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada "Türkiye' Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor, savunmasını güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'de çatışmayı önlemeye yönelik İsrail ile teknik düzeyde görüşmeler sürüyor bu İsrail ile normalleşme anlamına gelmiyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE ASKERİ EĞİTİM

Türkiye'nin Suriye'ye askeri alandaki desteğinden bahseden Güler, "Türkiye' Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor, savunmasını güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN NATO TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

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Bakan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ziyaretinin ardından, NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, görevli personelle bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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#MSB#Yaşar Güler#Suriye

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