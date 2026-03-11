Bakan Güler: Terörsüz Türkiye süreci birlik ve kardeşliğimizi güçlendirecek

Haberin Devamı

Öğretmenevinde şehit aileleri, gazilerle ve AK Parti İl Teşkilatı için düzenlenen iftar programa katılan Bakan Güler, yaptığı konuşmada Muş’un, Malazgirt’te ortaya çıkan kahramanlık ruhunu ve Anadolu’nun kapılarını millete açan tarihi zaferin izlerini bugün de taşıyan kadim şehirlerden biri olduğunu belirtti. Murat Nehri’nin bereketiyle yoğrulan bu toprakların tarih boyunca vatanına bağlı, cesur ve fedakâr insanların yurdu olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Muş'un Koçyiğit evlatları, Malazgirt'ten Yemen'e İstiklal Harbi'nden terörle mücadeleye söz konusu vatan olduğunda daima en öne atılmış ve ben de varım demiştir. Bu köklü emanetin taşıyıcıları olan sizler ve sizlerin şahsında tüm Muşlu kardeşlerim devletinize ve milletinize olan bağlılığınızla aynı şekilde dayanışma ruhunuz ve samimiyetinizle gönlümüzde ayrı bir yere sahipsiniz. Hiç şüphesiz siz kıymetli şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimiz de bu mirasın en önemli temsilcilerisiniz. Bu nedenle bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Kahraman ordumuz, sınırlarımızın korunmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızın güvenliğinin sağlanmasından uluslararası görevlerin icrasına kadar çok geniş bir alanda, büyük bir özveriyle görev yapmaktadır" dedi.

Güler, terörle mücadelede son yıllarda sağlanan tarihi başarıların, ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış, hudutlarımızın emniyeti güçlü bir şekilde tesis edilmiştir. Şüphesiz bu başarıların arkasında başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlığı olmak üzere yiğit Mehmetçiğimizin cesareti ve milletimizin yani sizlerin duası vardır. Aziz şehitlerimiz en kıymetli varlıkları olan canlarını, vatan ve bayrak uğruna feda ederek bizlere bağımsız bir ülke, onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Onların geride bıraktığı emanet hepimiz için hem aziz bir hatıra hem de büyük bir sorumluluktur. Şehitlerimize yoldaş kahraman gazilerimiz ise bu milletin gurur nişanesi olarak fedakarlığın ve yurt sevgisinin yaşayan timsalleridirler. Onların emeklerine sahip çıkmak ve fedakarlıklarını daima minnetle yad etmek de bizim için en önemli görevdir."

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZ BAŞIMIZIN TACISINIZ"

"Elbette bu büyük fedakarlığın en ağır yükünü, şehitlerimizin ve gazilerimizin siz kıymetli aileleri taşımaktadır. Sizlerin sabrı, metaneti ve vakur duruşu, milletimizin ortak hafızasında çok özel bir yere sahiptir" diye Bakan Güler, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, siz şehit ve gazi ailelerimiz başımızın tacısınız. Bu yüzden her zaman yanınızda durmaya ve daima sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemi yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da savunma ve güvenlik konuları, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Nitekim 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılar buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alan misillemeleri güney coğrafyamızı büyük bir tehlike sarmalına sürüklemiştir. Türkiye olarak çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürürken aynı zamanda ülkemizin hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRMA KARARLILIĞIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, nitelikli ve disiplinli personeli ile modern silah ve teçhizatları sayesinde etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak bu coğrafyanın en güçlü orduları arasında yer aldığını belirterek, "Yakın bölgemizde yaşanan bu çatışma ortamında güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alırken iç cephemizi tahkim etmek amacıyla da Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırma kararlılığımız devam etmektedir. Başta şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları olmak üzere kahraman ordumuzun ve kahraman güvenlik güçlerimizin gayretleriyle terörle mücadelede elde edilen tarihi başarılar ülkemizin geleceği açısından yeni bir dönemin kapısını da aralamıştır. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlik ve huzurun kalıcı hale gelmesi kadar, Malazgirt'ten beri, bu aziz topraklarda devam eden kardeşliğimizin ebedi kılınması, çocuklarımızın, terörün gölgesinden uzak bir ülkede büyümesi, ülkemizin daha fazla gelişmesi, kalkınması ve tüm vatandaşlarımızın refah payının artması anlamına da gelmektedir. Bu konuda devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüt söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Bakan Güler, bu çerçevede sahadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirterek, "Hedefimiz açık ve nettir, artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye. Nitekim son yıllarda terör örgütlerinin eylem kapasitesinin sonlandırılmasıyla tehdit ortamı yerini huzura bırakmıştır. Bu sayede bölge illerimiz de hak ettiği yatırımları daha fazla ve güvenli bir şekilde almaya başlamıştır. Çok iyi biliyoruz ki güçlü bir Türkiye her açıdan gelişmiş imar ve bayındır hale gelmiş şehirlerle mümkündür. Bu yüzden şehirlerimizde kalkınmanın hızlanmasını istihdamın artmasını ve gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabilmelerini öncelikli olarak görüyoruz. Muş'umuz da sahip olduğu tarihi mirası bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla bu kalkınma yürüyüşünün önemli merkezlerinden biridir. Devletimizin yürüttüğü çalışmalarla önümüzdeki dönemde Muş'un kalkınmasına yönelik yeni projeler yatırımlar ve hizmetler artarak devam edecektir. Sizlerin de desteğiyle bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Güler, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler, AK Parti İl Teşkilatı ve Kızılay gönüllüleri katıldı.