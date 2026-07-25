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Bakan Güler, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Suudi Arabistan#Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud
Bakan Güler, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 21:33

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

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#Yaşar Güler#Suudi Arabistan#Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud

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