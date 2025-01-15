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Bakan Güler: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor

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#MSB#Yaşar Güler#PKK/YPG
Bakan Güler: Suriyenin kuzeyinde PKK/YPGye yönelik operasyonlar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 13:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, disiplin süreci yürütülen teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu iddiasına ilişkin, "Bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana, çizilene inanıyor musunuz? Söyleyeceklerimizin hepsini söyledik" dedi.

Güler, 'Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacak mı' sorusuna, "Dün kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" yanıtını verdi.

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#MSB#Yaşar Güler#PKK/YPG

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