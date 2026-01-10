Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.