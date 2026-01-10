×
Gündem Haberleri

Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 22:52

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.

