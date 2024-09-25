Bakan Güler, sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla görüştü

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler daha sonra sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Toplantıda Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.

‘ORDUMUZ, TERÖRLE MÜCADELEDE DESTANSI BAŞARILAR ELDE EDİYOR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla yaptığı video telekonferans toplantısında, Sizlerin de yakından takip ettiği üzere çevre coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşanıyor; çatışmalar ve savaşlar ortaya çıkıyor. Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek; özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik dedi.

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'HUZUR ORTAMI, MEHMETÇİĞİMİZİN MÜCADELESİ SAYESİNDE'

Geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere yönelik kısa süreli operasyonların yerine, bugün artık, 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlar icra edilerek, terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu söyleyen Bakan Güler, Şu an, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi devam edecekti ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Bugün, güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ta yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Gabar'da, güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa bunlar hep, Mehmetçiğimizin en başta sınırlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir diye konuştu.

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'TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bu süreçte 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve onun değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretlerin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Güler, Ordumuzun seçkin birliklerinden biri olan 23'üncü Piyade Tümenimiz; şu anda dahi Pençe Kaplan, Pençe Şimşek ve Pençe Kilit bölgelerindeki yüksek mücadele azmi ile vatan topraklarımızı büyük bir güvenle koruyor. Bundan sonra da terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli görüyoruz. Nitekim hain terör örgütü, Irak'ın egemenliğine de zarar vermekte; çarşı, pazar yerlerini kundaklamakta, bölge halkını zorla yerinden etmektedir. Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı çerçevesinde somut adımları da atmaya başladık. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır ifadelerini kullandı.

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'ORDUMUZUN İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ ARTIRIYORUZ'

Teröre karşı verilen başarılı mücadelenin yanı sıra, hudutların güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağladıklarını işaret eden Bakan Güler, Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz korumaktayız. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak; karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra etmekte; her geçen gün, en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmaktayız değerlendirmesinde bulundu.

'ÜLKEMİZ BÖLGESİNDE VE DÜNYADA VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR'

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Kaotik gelişmelerin yaşandığı küresel güvenlik ortamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün arttığını işaret eden Güler, Kurduğu çok boyutlu ilişkilerle ülkemiz bölgesinde ve dünyada vazgeçilmez bir aktör haline gelmiştir. Nitekim çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok kapsamlı girişimlerde bulunmaktadır. Tüm bu girişimler, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü; müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna-Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir. Bu kapsamda özellikle vurgulamak gerekir ki şanlı ordumuz; güvenliğimizi en üst seviyede sağlarken aynı zamanda barışın da yılmaz bir savunucusudur dedi.

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'BAŞARILAR, YÜREĞİNİZDEKİ VATAN SEVGİSİNDEN KAYNAKLANMAKTA'

Bugün Türkiye'nin ulaştığı üstün seviye ve Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini kaydeden Güler, Bu başarı hikayesinde sizler de mühim bir rol üstlenmektesiniz. Çok iyi biliyoruz ki elde ettiğiniz başarılar; sahip olduğunuz fizik gücü ve teknik harp araçları ile değil yüreğinizdeki vatan sevgisinden de kaynaklanmaktadır. Sizler; cesaretin en önde gelen temsilcileri olarak yüreğinizdeki vatan ve millet sevgisiyle burada görev yapıyorsunuz. Bu aşk, her zorluğun üstesinden gelmenizi sağlamaktadır. Sizlerin de gayretleriyle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Bu kapsamda, siz değerli silah arkadaşlarımdan da hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapmanızı bekliyorum. Çünkü size kıymet kazandıracak yaptığınız işlerdir diye konuştu.

'HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ'

Bir işi başarmak için, azmin en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Güler, Azim olmadan, insan başarıya varamaz. Bunların yanı sıra takım çalışmasını ihmal etmeyin. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmasıdır. Nasıl ki bir orkestrada tüm grup üyeleri aynı amaçta birleşmezse, istenilen performans sergilenmez; askeri ortamda da hedef birlikteliği olmazsa, başarı elde edilemez. Dolayısıyla görevlerin başarıya ulaşması için, takım ruhu ve birlikte çalışabilme becerisi hayati önemdedir. Bu esasları rehber edineceğine inandığım siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızın ifasında üstün bir gayret göstereceğinize; yapacağınız çalışmalar ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bu tarihi dönemde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu süreçte bizlere düşen, başta savunma ve güvenlik alanı olmak üzere elimizden gelen her konuda ülkemiz ve asil milletimiz için en üstün gayretle çalışmaktır ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARLA ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kent merkezi Prestij Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Güler, ziyaretinde karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretinin ardından Kent Meydanı’na geçen Bakan Güler ve beraberindekiler vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Ardından Şırnak Valiliği’ne geçen Bakan Güler’i Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklebelebici ve vali yardımcıları karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Güler, Vali Ekici ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Valilik ziyaretinin ardından Şırnak Belediye Başkanlığına geçen Bakan Güler ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile makamında bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Valisi Birol Ekici Gönül, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Jandarma Emekli Başçavuş Mehmet Salih Erkan ve Şehrinuh Mahallesi’nde ikamet eden Güvenlik Korucusu Gazi Mehmet Biter’i evinde ziyaret etti.

Ev ziyaretlerinin ardından 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Güler, geceyi Şırnak’ta geçirdikten sonra yarın Hakkari’ye geçecek.

GÜLER, ŞIRNAK'TA ZİYARETLERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerin ardından Şırnak sokaklarında esnafı ziyaret etti. Şırnak Valiliği ile Şırnak Belediyesi’ni de ziyaret eden Güler, Şırnak Valisi olarak atanan Birol Ekici’ye çalışmalarında başarılar dilerken, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’dan da kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.