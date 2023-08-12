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Bakan Güler: Silah arkadaşları intikamlarını aldı

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#Yaşar Güler#Milli Savunma Bakanlığı#TSK
Bakan Güler: Silah arkadaşları intikamlarını aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katılan Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerleri anarken “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmıyor. Kahraman silah arkadaşları intikamını aldı, almaya devam edecek. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15. Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 240 personelin mezun olduğu törende Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Özel Kuvvetler’in, TSK'nın yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekâtlarında elde ettiği başarılarda kritik rol üstlendiğine işaret eden Güler, “Bordo Berelilerimizin sahip olduğu üstün yetenek ve kabiliyetlerle elde ettiği ezber bozucu başarılar, dünya orduları arasındaki en seçkin ve en saygın özel kuvvetlerden biri olmalarını sağlamıştır” dedi. Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyükleri ve komutanları saygı ile andığını belirterek, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmıyor. Kahraman silah arkadaşları intikamını aldı, almaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.  

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Bakan Güler: Silah arkadaşları intikamlarını aldı

BORDO BERELİ BRÖVELERİNİ TAKTI

Bakan Yaşar Güler törende, en zor şartlarda görev yapmaya hazırlanan Bordo Berelilere brövelerini taktı.

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#Yaşar Güler#Milli Savunma Bakanlığı#TSK

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