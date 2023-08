Bakan Güler: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı

Haberin Devamı

Bakan Güler, '15'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 240 personelin mezun olduğu törende, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Güler, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan Bordo Berelileri kutladı. Güvenlik, enerji ve gıda krizinin bütün dünyayı etkilediğini; küresel barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini belirten Güler, "Böylesine hassas bir dönemde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli görevimizdir. Bunun için her alanda olduğu gibi askeri açıdan da güçlü olmak zorundayız. Gelişen teknolojinin etkisiyle hızla değişen muharebe ortamı; güçlü bir kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmanın yanı sıra Özel Kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri icra edebilecek bir gücün varlığını da gerekli kılmaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığımız da ordumuzun vazgeçilmez bir kuvvet çarpanı olarak gücüne güç katmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) en seçkin birliği olan ve gözünü budaktan sakınmayan Bordo Berelilerimiz; köklü geçmişi, üstün nitelikleri, yiğit ve savaşçı karakterleri ile dünyadaki emsalleri arasında büyük bir itibara sahiptir" diye konuştu.



'ÖZEL KUVVETLERİMİZİN PAYI BÜYÜK OLMUŞTUR'



Özel Kuvvetlerin, TSK'nın yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatlarında elde ettiği başarılarda kritik rol üstlendiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:



"Nitekim çukur operasyonlarından Pençe harekatlarına, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na kadar icra edilen tüm kritik operasyonlarda Özel Kuvvetlerimizin payı büyük olmuştur. Bordo Berelilerimizin her türlü zorluğun üstesinden gelme azmi, özverisi ve cesareti takdire şayandır. Özel Kuvvetler personeli, hususi vazife ve operasyonlar için eğitilmiş; bireysel ve askeri donanımı yüksek, teknik ve taktik becerilere sahip personelden oluşmaktadır. Bordo Berelilerimizin sahip olduğu üstün yetenek ve kabiliyetlerle elde ettiği ezber bozucu başarılar, dünya orduları arasındaki en seçkin ve en saygın özel kuvvetlerden biri olmalarını sağlamıştır."



'TÜRKİYE ARTIK MERKEZİ BİR ROL ÜSTLENMEKTEDİR'



Ailelerinin, Bordo Bereli yakınları ile ne kadar övünseler az olduğunu söyleyen Güler, "Başarılarında siz kıymetli ailelerimizin de önemli bir payı bulunmaktadır. Destekleriniz için sizlere teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülkedir. Türkiye artık son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol üstlenmektedir. Böylesine kritik bir süreçte mazisi şan ve zaferlerle dolu kahraman ordumuz da hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir" diye konuştu.



​'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'



Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyükleri ve komutanları saygı ile andığını belirterek, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu arada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmıyor. Kahraman silah arkadaşları intikamını aldı, almaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kahraman Bordo Bereliler, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.