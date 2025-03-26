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Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

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#Yaşar Güler#İftar#Gazi
Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 00:02

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile iftarda bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı da iftarda yer aldı" denildi.

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#Yaşar Güler#İftar#Gazi

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