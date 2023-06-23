×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler, Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Bahadır Kurbanov#Özbekistan
Bakan Güler, Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 23:41

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile 23 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayan Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov'un, Özbekistan Cumhurbaşkanının tebrik ve başarı dileklerini de ifade ettiği görüşmede; kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#Bahadır Kurbanov#Özbekistan

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA