Bakan Güler: Ordumuzun gücüne güç katıyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, savunma sanayisi alanında en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan fuarın, Türkiye'ye, dost ile müttefik ülkelere ve katılımcı firmalara hayırlı olmasını diledi.

Geçmişten bugüne savunma ve güvenlik konusunun ülkeler için her zaman büyük önem arz ettiğini aktaran Güler, güvenlik alanındaki gelişmelerin daha karmaşık ve muğlak bir nitelik kazandığı günümüzde modern ve güçlü bir silahlı kuvvetler ile gelişmiş savunma sanayisine sahip olmanın, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinde en kritik araçlardan birini teşkil ettiğini ifade etti.

Güler, bu noktada milli bekanın ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri savunma sanayisinin hayati önem taşıdığını kaydederek, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliği ve kararlı tutumuyla son yıllarda ülkeye savunma sanayisinde emsalsiz yetenekler kazandırıldığını dile getirdi.

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Türk savunma sanayisi sektörünün kamu kurumları, kamu ve özel firmaları ile tüm paydaşlarıyla bütüncül olarak büyük bir güç durumunda bulunduğunu ve sahip olduğu ekosistemle dünya çapında bir etki uyandırdığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz üstün seviyede, yoğun bir emek ve özveri, büyük bir sabır ve gayret ile yüksek bir heyecan ve motivasyon etkilidir. Şu bir gerçek ki savunma sanayimizin yerli, milli, özgün, yenilikçi ve modern sistemleri şanlı ordumuzun gücüne güç katarken ekonomimize büyük katkılar sağlamakta, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir. Nitekim Türkiye, dünyada büyük güvenlik kaygılarının yaşandığı hassas bir dönemde uluslararası güvenlik mimarisinin korunmasında en büyük inisiyatif alan ülkelerden biri konumundadır. Bu etkinliğimiz sonucunda çeşitli coğrafyalarda krizlerin çözümüne öncülük ederken, çok sayıda ülkeyle ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirerek güvenlik, barış ve istikrarın sürekliliğini sağlamak için yoğun bir gayret gösteriyoruz."

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"IDEF KÜRESEL BARIŞA KATKI SAĞLAMAK İSTEYEN ÜLKELERİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Bakan Güler, savunma sanayisinin, söz konusu ilişkileri geliştirdikleri alanların başında geldiğini belirterek, "Esasen mevcut güvenlik ortamında ülkeler küresel ve bölgesel problemleri kendi kapasiteleriyle değil, aksine ortaklıklar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak suretiyle çözmeye çalışmaktadırlar. IDEF de küresel barışa katkı sağlamak isteyen ve ortaklık anlayışını benimseyen ülkeleri ve savunma sanayi şirketlerini bir araya getirerek büyük bir platform olma özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Bu yılki IDEF organizasyonunun katılımcı ülke ve şirketlerin sahip oldukları yetenekleri sergilemesi ve paylaşması suretiyle dünya barışına katkı sağlanması üzerine kurgulandığını anlatan Güler, amaçlarının üreticileri ve müşterileri aynı ortamda bir araya getirmek olduğunu söyledi.

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Güler, bu çok yönlü fikir alışverişinin ve deneyimlerin paylaşılmasının verimli sonuçlar elde edilmesine imkan sağlayacağını aktardı.

IDEF vesilesiyle dost ve müttefik ülkelerin kıymetli temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.