×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#NATO#Bakan Güler
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçikaya gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 20:14

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. 

Bakan Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı. 

Yarın NATO Karargahında gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak olan Bakan Güler; oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#NATO#Bakan Güler

BAKMADAN GEÇME!