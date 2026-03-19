Bakan Güler: Karada, denizde, havada ve sınır hattında tüm tedbirleri almaktayız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geçti. Burada konuşan Bakan Güler, "Güzel Hatay'ımız tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, inançların ve medeniyetlerin buluştuğu büyük bir kültür havzası olmuştur. Bu yönüyle Hatay'ımız Türkiye'nin sadece bir sınır ili değil, aynı zamanda medeniyet tasavvurunun birlik içinde çeşitliliğin ve kardeşlik hukukunun en güçlü sembollerinden biridir. Antakya'dan İskenderun'a Kırıkhan'dan Arsuz'a, Reyhanlı'dan Yayladağı'na ve diğer tüm güzide ilçelerine kadar bu güzel şehrin her köşesinde köklü bir tarihi hafızanın güçlü bir toplumsal birikimin izleri vardır. Hatay, bu tarihi kıymetini misakımilli'nin son emaneti olarak da göstermiş ve hasret kaldığı ana vatanına katılarak, milli hafızamızda müstesna bir yer edinmiştir. Hatay'ı özel kılan da işte bu büyük birikimdir. Ne yazık ki bu güzel şehir, 6 Şubat depremlerinde çok ağır bir imtihandan geçti ve büyük acılar yaşadı. O zor günlerin acısını yüreğimizin derinlerinde daima hissediyoruz. Devletimiz depremin tüm zorluklarına rağmen, tüm kurumları ile vatandaşlarımız da yediden yetmişe depremzede kardeşlerimizin yardımına koştular" diye konuştu.

'153 BİN 755 KONUT TESLİM EDİLDİ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki unsurlarının da depremin yıkıcı etkisine maruz kalmasına rağmen ilk andan itibaren halkın yanında yer aldığını belirten Bakan Güler, "Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin ortaya konulduğu böylesi ağır bir felaket karşısında yılgınlığa kapılmadan bir ve beraber olarak depremin yaralarını sarmaya başladık ve çok şükür o günden bu yana büyük mesafeler katettik. Bugün Hatay acısını metanetle bütünleştirerek, yeniden ayağa kalkan güçlü ve örnek bir şehir olarak bizleri umutlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız tarafından Hatay'da çok kapsamlı imar, inşa ve ihya faaliyetleri yürütüldü. Nitekim 2025 sonu itibarıyla Hatay'da 153 bin 755 konut köy evi ve iş yerinin teslim edilmesi bu büyük seferberliğin en somut göstergelerinden biridir. Şehrin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan mimari eserlerin de yeniden aslına uygun ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız güzide çalışmalar gerçekleştirdi. Valiliğimiz Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz de Hatay'ımızı yeniden mamur hale getirmek için yoğun çabalar sarf ettiler. Bu tablo güçlü devlet organizasyonumuzun sağlam siyasi iradenin ve milletimizin sabırla yoğrulmuş sarsılmaz dirayetinin eseridir. Depremin hemen ardından Hatay'a gelmiş ve 3 ayı aşkın burada kalmış bir kardeşiniz olarak Hatay'ımızın eşsiz bir gelişim kaydettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

'KRİZLERİN VE ÇATIŞMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR'

Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın son derece hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Güler, "Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır. Bununla birlikte köklü devlet tecrübemiz; güçlü, etkin ve caydırıcı ordumuz, yerli ve milli savunma sanayimiz ile karada, denizde, havada ve sınır hattında her türlü gelişmeye karşı gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle almaktayız. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken; aynı zamanda müzakere masalarında ağırlığı, sahada ise caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bakan Güler, "Öte yandan yaşanan kritik gelişmelere bağlı olarak tehdit yelpazesinin sürekli genişlemesi, iç cephemizi tahkim etmenin, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu hedef, kalıcı huzur ve istikrar ortamıyla birlikte vatandaşlarımızın refahının artması, çocuklarımızın daha güvenli bir ülkede büyümesi, şehirlerimizin daha hızlı kalkınması, kaynaklarımızın terörle mücadeleye değil; yatırıma, istihdama, eğitime ve altyapıya yönelmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz Hatay gibi çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kardeşlik iklimini en güzel şekilde temsil eden bir şehirde, bu hedefin kıymeti daha da büyüktür. Çünkü Hatay; asırlardır ayrışmanın değil, bir arada yaşamanın gerilimlerin değil, kardeşliğin ve ortak aidiyetin şehridir" dedi.

DOKUNMA VE ESER SİYASETİ

Güler, "Türkiye bugün tarımdan ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa ve çevre şehirciliğe kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Yapılan yatırımlarla şehirlerimizin çehresi değişmiş gelişimi hızlanmıştır. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaşırken her bir şehrimiz de kendi potansiyeliyle bu kutlu yürüyüşümüzün ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Teşkilatlarımız da bu konuda kendi bölgelerinde önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Öyle ki sizler devletimizin hizmetlerini halkımıza anlatan vatandaşımızın beklentisini takip edip, sıkıntılarına çözüm arayan bir sorumluluğu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk siyasi bir görev olmanın ötesinde gönüllere dokunma eser ve hizmet siyasetine uygun olarak Cumhurbaşkanımıza da güçlü bir destek olma meselesidir. Bu düsturla çalıştığınızı görmekten memnuniyet duyduğum sizlerin bundan sonra da durmadan, yorulmadan gayret göstererek daha fazla insanımıza dokunacağınıza, ülkemize hizmet etmek için büyük bir şevkle çalışmalarınıza devam edeceğinize yürekten inanıyorum" diye kon uştu.

Bakan Güler, ziyaretin ardından düzenlenen iftar programına katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE İFTARDA BULUŞTU

Hatay’da bir dizi ziyaret ve toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kentteki bir otelde düzenlenen iftarda şehit yakınları, gaziler ve Hataylılarla buluştu. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Güler, tarih boyunca kardeşlik ikliminin egemen olduğu Hatay’da, çeşitli inanç ve kültürler ile toplumsal unsurların yan yana, huzur içinde yaşadığını ifade etti. 6 Şubat Depremlerinin ardından yıkıma uğrayan Hatay’ın, tarihi ve kültürel zenginliklerine yakışır şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Güler, “Hatay’ın yeniden mamur hale gelmesi için gayret gösteren bakanlıklarımıza, valiliğimize, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kanaat önderlerimize ve tüm Hataylı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ’

Bir olmanın ne demek olduğunu ve millet olmanın gerekliliğinin en güçlü şekilde ortaya konduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

“Hataylı kardeşlerim şundan emin olmalıdır ki Hatay asla yalnız değildir ve olmayacaktır. Yılmadan, pes etmeden hep birlikte Hatay’ımızı daha güzel günlere kavuşturacağız. Attığımız tüm bu adımlar ve yapılan çalışmalar da bunu temin etmek içindir. Bizler; Hatay’ın kardeşliği esas alan manevi iklimine siz değerli Hataylı kardeşlerimin yüksek ferasetine ve çalışkanlığına inanıyoruz, güveniyoruz. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın anlamı bizim için çok büyüktür. Aziz şehitlerimiz, canlarını vatan uğruna feda ederek kahraman gazilerimiz, cesaret ve fedakarlıklarıyla bizlere bağımsız bir ülke onurlu bir istikbal şerefli bir bayrak bırakmışlardır. Onlar yiğitliğin ve vazife aşkının yaşayan nişaneleri olarak milletimizin gönlünde her daim müstesna bir yere sahip olacaklardır. Siz değerli ailelerimiz de yaşadığınız acılara rağmen metanetin ve vakur duruşun en güzel örneğini gösterdiniz. Sizler başımızın tacısınız ve asil milletimizin ortak vicdanında ve gönlünde çok özel bir yere sahipsiniz.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda büyük bir başarıyla görevini sürdürdüğün belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle terörle mücadelede son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış terör tehdidi sınırlarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu destansı başarının arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti, yiğit Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığı, kahraman güvenlik güçlerimizin ve kahraman güvenlik korucularımızın gayretleri ve elbette aziz milletimizin desteği vardır. Bugün gelinen noktada terörle mücadelede sağlanan bu önemli seviye ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi oluşturmuştur. İşte Terörsüz Türkiye süreci tam da bu tarihi zeminde yükselmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç güvenliğin kalıcı hale gelmesiyle birlikte; iç cephemizin tahkimi, kardeşliğimizin güçlenmesi ve çocuklarımızın terörün gölgesinden uzak bir geleceğe kavuşması anlamına da gelmektedir.”

‘DİPLOMASİNİN YENİDEN İŞLETİLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ’

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin içeride birliğini sağlam tutmasının tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

“Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir; artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye. İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırılar, Orta Doğu’daki kırılganlığı daha da artırmıştır. Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyor, tüm risk ve tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük bir azim ve kararlılıkla alıyoruz. Ülkemiz; jeopolitik konumunun getirdiği sorumluluğun farkında olan, barışın yanında duran ancak kendi güvenliği söz konusu olduğunda da gerekli tüm adımları atmaktan asla tereddüt etmeyen güçlü bir devlettir.”

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda atılan tüm adımların, hem Türkiye’yi hem de Hatay’ı çok daha güçlü ve çok daha gelişmiş kılmak için atıldığını kaydeden Bakan Güler, “İnşallah hep birlikte geleceğe güvenle yürüyecek, ülkemizin yükselişine imkan tanıyacak nice gurur verici hizmetlere imza atacağız. Bu konuda Hatay’ımızın kardeşliği esas alan manevi iklimi; siz değerli Hataylı kardeşlerimin yüksek feraseti ve çalışkanlığı, bu kutlu yolculuktaki en önemli güvencelerimizden biridir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine ve yiğit gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisiyle; tüm milletimin Mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum.” dedi.