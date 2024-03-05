Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile görüştü

Haberin Devamı

Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, iki bakanın yanı sıra Türk ve İtalyan heyetleri de yer aldı. Crosetto'nun onur kıtasını Türkçe olarak selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Crosetto, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ticaret ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. (