×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Güler#Guido Crosetto#İtalya
Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 12:04

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, iki bakanın yanı sıra Türk ve İtalyan heyetleri de yer aldı. Crosetto'nun onur kıtasını Türkçe olarak selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Crosetto, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ticaret ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. (

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Güler#Guido Crosetto#İtalya

BAKMADAN GEÇME!