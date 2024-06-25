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Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu

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#Bakan Güler#MSB#TSK
Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 15:25

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesinde yapımı ve tadilatı süren projeler hakkında görevli personel tarafından bilgilendirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan ziyaret fotoğraflarında Bakan Güler'in 17 Ağustos 2023 tarihinde bakım ve onarım için İstanbul Tersanesine getirilen Savarona yatını da gezdiği görüldü.

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#Bakan Güler#MSB#TSK

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