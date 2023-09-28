Bakan Güler gazetecilerle bir araya geldi: Gabar’daki petrol ciddi boyuta ulaştı, şimdi Cudi ve Kato var

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çok az sayıda gazeteciyle bir araya geldi. CNN Türk Gece Görüşü programının moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Bakan Güler ile yapılan görüşmeyi aktardı. Fırat, görüşmede gazeteciler Zafer Şahin ve Melik Yiğitel'in de olduğunu belirtti.

Bakan Güler açıklamasında, "Gabar’daki petrol ciddi boyuta ulaştı, Kato'da büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Şimdi Cudi var. Hakkari'de de petrol arama faaliyetine başlandı. Siirt’e ve Van’a da bakılıyor. Enerji Bakanımız genç ve çok enerjik. Onun da enerjisiyle doğal kaynaklarımızı kullanmak için her türlü çalışma yapılıyor gerekli ortam oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRECEĞİZ"

Güler ayrıca, "Biz terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Bu bitecek ama belki başımıza başka bela saracaklar. Ancak, Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak. Cumhurbaşkanımızın liderliği sadece bölgede değil, bütün dünyada büyük bir etki ve farkındalık yarattı" dedi.

"BULGULAR CİDDİ"

Bakan Güler'in açıklamalarının detaylarını paylaşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "'Bulgular ciddi' dedi. Hepimizi heyecanlandırdı. O bölgede güvenlik sağlandıkça aramalara hız verileceği ve ciddi rezervlerin bulunduğunu ifade etti. Günlük petrol ihtiyacının 3-5 yılda yarı yarıya karşılanacağını düşünüyorum" dedi.

"GERÇEK BİR PETROL ÜLKESİ OLURUZ"

Milliyet Gazetesi Yazarı-Gazeteci Zafer Şahin de "Günlük 400 bin varil petrol ihtiyacımızı karşılar hale gelirsek o zaman gerçek bir petrol ülkesi oluruz. Şu anki rakam çok ciddi. 8 milyonluk bir ülke olsaydık petrol ülkesi olurduk" ifadelerini kullandı.