Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadele sürecek

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü nedeniyle bakanlık yerleşkesindeki Atatürk Kültür Sitesi'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' düzenlendi. Törene; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, birlik komutanları, askerler ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri bando ile mehter takımı ortak konser verdi.

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'ORDU-MİLLET DAYANIŞMASI TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLMİŞTİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in anma etkinliğine gönderdiği video mesaj yayımlandı. Bakan Güler, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı. Güler, 15 Temmuz'da tarihin en karanlık gecelerinden birini yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz'u hatırlamak, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gereklidir. Milli iradeye karşı bir grup alçağın hıyanetiyle meydana gelen bu kalleş teşebbüs, milletimizin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür. O gece Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durmuş; devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde hain FETÖ'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem, bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı gösterilen bu milli ve güçlü duruş, asil milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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'BAKANLIĞIMIZIN MÜCADELESİ SÜRDÜRÜLECEK'

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz'da da vatandaşlarla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte. Bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir. Elbette, bu büyük başarıdaki en büyük pay vatanını korumak için sarsılmaz bir iradeyle hainlerin karşısında duran Ömer Halisdemirler gibi nice şehidimize ve gazimize aittir. Şehitlerimizin ruhları şad ve mekanları cennet; gazilerimizin ömrü uzun ve sağlıklı olsun. Yüce devletimiz; hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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Bakan Güler ayrıca, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerler çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde; tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. (DHA)