Bakan Güler: Düşürülen İHA’da muhataplar ikaz edildi

Güler, YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in soru önergesine verdiği yanıtta şunları söyledi:

“15 Aralık 2025 tarihinde, Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatılarak söz konusu İHA’nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütülmüştür.

KONTROLDEN ÇIKMIŞ



Kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilerek prosedürlerin tamamlanmasını müteakip kontrollü bir müdahaleyle havada vurularak imha edilmiştir. İHA’nın çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Olay hakkında inceleme faaliyetleri sürdürülmekte olup spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Hava sahamızın kontrolü radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hava savunma sistemlerinden beklenen hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır. Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla sonuçlandırılmış olup, hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda muhataplarımız ikaz edilmiştir.”