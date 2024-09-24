×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Güler#Azerbaycan#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 22:05

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024) için Bakü’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ İLE AZERBAYCAN ARASINDA YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Azerbaycan Devleti ile Türk savunma sanayii şirketleri arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk savunma sanayii şirketlerimiz ile Azerbaycan devleti arasında savunma sanayii alanında bir dizi önemli anlaşma gerçekleşmiştir. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu ve daha pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların, her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Güler#Azerbaycan#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!