Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024) için Bakü’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ İLE AZERBAYCAN ARASINDA YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Azerbaycan Devleti ile Türk savunma sanayii şirketleri arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk savunma sanayii şirketlerimiz ile Azerbaycan devleti arasında savunma sanayii alanında bir dizi önemli anlaşma gerçekleşmiştir. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu ve daha pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların, her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.