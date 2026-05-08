Bakan Güler açıkladı: Yıldırım’ın saha testleri yakında

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gelişmeleri ve yeni işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Güler, fuarın Türkiye’nin uluslararası platformlarda ulaştığı seviyeyi göstermede önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Gözden Kaçmasın Algoritmalar manipüle ediyor Haberi görüntüle

‘EN UZUN MENZİLLİ FÜZE’

Milli Savunma Bakanlığı’nın sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojileri üzerine yaptığı çalışmaların uzun yıllara dayandığını belirten Güler, AR-GE merkezinin iki yıl önce kurulan teknoloji üssüyle bu çalışmaları daha ileri seviyeye taşıdıklarını söyledi. Yıldırımhan’ın ülkenin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip en uzun menzilli füze sistemi olduğunu belirtti. Laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığını ve saha testlerine önümüzdeki dönemde geçileceğini vurguladı.

Haberin Devamı

YERLİ JET MOTORU

Bakan Güler, GÜÇHAN turbofan jet motorunun da Milli Savunma Bakanlığı AR-GE merkezi tarafından geliştirildiğini ifade etti. Motorun tüm kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla üretildiğini ve bugüne kadar toplamda 6 adet motor üretildiğini açıkladı. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerinin 2026 yılında başlamasının planlandığını kaydeden Güler, bu projelerin temel hedefinin dışa bağımlılığı azaltmak, yerli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarına öncülük etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür ürünlere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini söyledi.