Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

NATO Karargâhındaki görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Güler, öncesinde de Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ollongren Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.