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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 20:17 | Son Güncelleme:

Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin önemli açıklama

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Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."

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