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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 19:18,Son Güncelleme:

Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret

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Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ailesiyle birlikte geldiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş-ı Veli'nin dergahını ziyaret etti.

Hacıbektaş Veli Müzesi içindeki Hacıbektaş-ı Veli'nin dergahını ziyaret ederek dua eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesine, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ve Müze Müdür Vekili Taylan Sümer eşlik etti. Bakan Gül'e dergahla ilgili yetkililer tarafından bilgi verildi.

Bakan Gül, dergah ziyareti sonrasında sevgi yolunda el sanatları ürünleri satan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Bakan Gülden Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret

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