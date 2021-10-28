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Bakan Gül'den Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin iadesi için Ukraynalı yetkililere mektup

#Bakan Gül#Fetö#Terör
Bakan Gülden Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin iadesi için Ukraynalı yetkililere mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska ile Başsavcı Irina Venediktova'ya mektup göndererek, bu ülkede yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesi talebini tekrarladı, iade sürecine ilişkin aldıkları bilgilerin kendilerini kaygılandırdığını bildirdi.

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Gül, Ukrayna Adalet Bakanı Malyuska'ya gönderdiği mektupta, 2002'de akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı suikastle katledilmesi olayıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bozkır'ın iadesinin istendiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, mektubunda şunları kaydetti:

"Ülkenizde yürütülen iade yargılaması sürecinde şüpheli Bozkır'ın iltica talebinde bulunması, bu talebinin reddi sonucunda devam eden iade yargılamasını uzatacak şekilde duruşmalara katılmaması ve son olarak da kendisine ulaşılamıyor olması şüphelinin ülkemize iadesini akamete uğratmaktadır. Hükümetinizce, bu elim suikastın şüphelisi Bozkır'ın iade sürecinin bir an önce tamamlanarak ülkemize iadesi konusunda atılabilecek adımlar, değerli akademisyenimizin suikastı nedeniyle yaralanan adalet duygusunun tamirine önemli katkı sağlayacaktır."

Ukrayna Başsavcısı Venediktova'ya gönderdiği mektupta ise Bakan Gül, Bozkır'ın iade edilmesinin ve adalet önüne çıkarılmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını 7 Eylül 2020 tarihli mektubunda da belirttiğini anımsattı.

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Bakan Gül, mektubuna, şöyle devam etti:

"Şüphelinin Ukrayna'da devam eden iade sürecine ilişkin olarak aldığımız güncel bilgiler bizleri kaygılandırmaktadır. Bakanlığımıza, Bozkır'ın geçen ağustos ayında yapılan son iki duruşmaya mazeretsiz katılmadığı gibi 16 Ağustos 2021'deki son duruşmadan bu yana da kendisine ulaşılamadığı, bunun üzerine mahkemece Bozkır hakkında zorla getirme kararı çıkartıldığı ve Bozkır'ın Ukrayna makamlarınca aranmakta olduğu bildirilmiştir. Bu elim suikastın faili olarak aranan firari Bozkır'ın yerinin tespiti ile mahkeme huzuruna çıkarılması ve yargılamanın mümkün olan en kısa sürede neticelendirilmesi doğrultusunda zatıalinizin nazik yardımlarını esirgemeyeceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim."

Gül, başsavcılıkça atılacak adımların faili meçhul bir cinayetin aydınlatılmasına ve yaralanan adalet duygusunun tamirine katkı sağlayacağının altını çizdi.

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#Bakan Gül#Fetö#Terör

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