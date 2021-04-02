Bakan Gül’den AGO genelgesi: Örselemeden ifade alın

Adalet Bakanlığı’nca suç mağduru çocuklar ve kadınlar ile kırılgan grupların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini rahat hissetmeleri amacıyla 2017 yılında pilot olarak uygulanan AGO’lar şu anda 95 adliyede bulunuyor. Türkiye genelindeki 95 AGO’da bugüne kadar 28 bin 32 ifade ve beyan uzmanlar eşliğinde alındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede ise AGO’ların kullanımında hassasiyet gösterilmesi istendi.

BOŞANMA VE VELAYETTE

Soruşturma ve kovuşturma mercilerinde kendilerini doğrudan anlatmakta zorlanan çocukların ifadelerinin özel iletişim teknikleriyle alındığı, bu şekilde sağlıklı ve ayrıntılı bir beyan delilinin elde edildiği vurgulandı. Genelgede, hukuk mahkemelerinde ve özellikle boşanma, velayet ve kişisel ilişki tesisine dair davalarda da AGO’nun kullanılabildiği belirtildi ve özetle şu noktalara dikkat çekildi:

- AGO uygulamaları arttırılarak daha işlevsel kullanılacak.

- Soruşturma aşamasında AGO veya Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) beyanına başvurulan çocuk veya mağdurlara, şüphelinin lehine ve aleyhine sorulması gereken hususlar ile maddi hakikatin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm sorular yöneltilecek, böylece zorunluluk arz eden durumlar dışında, bu mağdurların kovuşturma aşamasında beyanlarının yeniden alınmasının önüne geçilecek.

- Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk bulunmayan hallerde ya da alınan ifade ve beyanların kamera, ses kaydı, biyolojik delil, parmak izi, ikrar gibi diğer delillerle yeterince desteklenmesi durumunda, mağdurun ÇİM veya AGO’da alınan beyanıyla yetinilmesi hususunda hassasiyet gösterilecek. Soruşturma aşamasında özel ortam ve merkezlerde beyanına başvurulan mağdurun, zorunlu haller dışında bir daha tekrar dinlenilerek ikincil örselenmesine mahal verilmeyecek.

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