Bakan Gül’den 12 bin 400 personel müjdesi

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İstanbul Havalimanı’nda kurulan adliyenin 11 Şubat 2020’de hizmet vermeye başladığını, bu uygulamanın vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyleyen ve diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Gül, “2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir adliye kuracağız. Ayrıca 12 bin 400 yardımcı personel alımı yapacağız” dedi.

ISRARLI TAKİBİN CEZASI ARTACAK

Bakan Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü konusunda da çarpıcı mesajlar verdi: “Özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ısrarlı takip fiillerinin cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdası da çalışma başlıklarımız arasında. Yargı paketlerimiz içinde Meclisimizin takdirlerine sunacağız. Toplumumuzu rahatsız eden bu tarz fiilleri açık bir yaptırıma bağlamış olacağız. Kadına ve dolayısıyla tüm topluma yönelen her türlü şiddet eylemini kınıyoruz.

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TAAHHÜT VEREREK SERBEST BIRAKMA

Artık mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, yargı mercilerine gelip ifade vermeyi taahhüt etmeleri durumunda savcının emri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere serbest kalıyorlar. Bu değişiklik, ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli yeniliklerden biridir. 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana 9 bin 351 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır. Vatandaş beraat almış, ama dinleme kayıtları dosyada yıllarca kalabiliyordu. Bu kayıtlar da artık imha edilecek.”