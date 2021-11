Bakan Gül'den 10 büyükelçi hakkında açıklama: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz

Haberin Devamı

Bakan Gül, Aydın Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adnan Menderes'in hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük milletlere büyük insanların armağan edildiğini ve büyük Türk milletinin de böyle adamlarla ödüllendirildiğini ifade eden Gül, "Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Yine böyle bir günde demokrasiye, millet iradesine ihtiyaç duyulan günde 'yeter artık, söz milletin' diyerek yola çıkmış Menderes'i rahmetle yad ediyorum." dedi.

Gül, Menderes'in bu ülkeye demokrasi başta olmak üzere birçok katkı sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Esas itibarıyla 27 Mayıs'ta idam sehpasına götürmeye çalıştıkları sadece Menderes'in kendisi değil, milletin iradesiydi ama şunu unuttular bu ülkede vesayetçiler, darbeciler ne yaparlarsa yapsınlar, 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen ve yola milletiyle çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve davası işte milli irade davası sonsuza kadar koruyacak bir ruha sahiptir.

Bu millete kimse pranga vuramayacaktır. İşte AK Parti bunun adıdır. Bu topraklarda hiç kimse milletin iradesine pranga vuramayacak, Türkiye'nin yönü demokrasiye açıktır, demokrasimizin önünü hiç kimse kesemeyecektir. Buna milletimiz asla izin vermeyecektir."

"AK PARTİ EDİRNE'DEN KARS'A 84 MİLYON VATANDAŞIMIZIN ORTAK UMUDUDUR"

Siyasetin emek istediğini ve milletin geleceği için yapıldığının altını çizen Bakan Gül, AK Parti'nin bunun bilinciyle siyaset yapmaya çalıştığını vurguladı.

Milletle olan gönül bağlarını kimsenin koparamayacağını dile getiren Gül "AK Parti, Edirne'den Kars'a 84 milyon vatandaşımızın ortak umududur. AK Parti bir Türkiye partisidir, vatandaşlarımızı daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma kararlığındadır. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıktık ve bundan sonraki hedefimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053, 2071 hedefidir, bizi bu hedeften hiç kimse ayıramaz." diye konuştu.

Gül, birilerinin AK Parti'nin önünü kesmek için her türlü yolu denediğini ama bunu başaramadıklarını, bundan sonra da bunun değişmeyeceğini belirtti.

Hiç kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışamayacağının altını çizen Gül, "Türkiye'yi dışarıdan yöneteceklerini sandılar işte geçtiğimiz günlerde de gördünüz. Çıkıp Türkiye'nin iç işlerine karışmak istediler ama Cumhurbaşkanımız onları anlayacağı şekilde 'Türkiye egemen bir ülkedir' dedi ve onlara haddini bildirdi. Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz, Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez. Türkiye Ankara'dan yönetilir başka ülkelerin başkentinden değil, bunu bilecekler, öğrenecekler. Buna AK Parti ve bu millet asla izin vermeyecek. Biz sandıktan çıkan millet iradesine inanmışız, milletin dediği neyse Türkiye'yi o yönetir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFET SORUNU VAR"

Bakan Gül, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Nitekim geçtiğimiz günlerde bu konuda da Meclisimize bir tezkere geldi. bu tezkerede de her geldiğinde tezkereye 'evet' oyu veren ana muhalefet partisi CHP, her ne hikmetse bu sefer 'hayır' oyu verdi. Peki ne değişti Türkiye'nin terörle mücadelesinde 'Atatürk'ün partisiyim' diye her zaman söylüyorsun, 'terörle mücadele edelim, ülkemizin birliğine, dirliğine tehdit eden unsurlarla etkin mücadele edelim' dendiğinde CHP burada maalesef çark etti. Metin aynı metin, hani önceki yıl vermemiş olsa dersiniz kendi yaklaşımı, aynı metin ne değişti. Şimdiye kadar 'evet' dediniz bu tezkereye, şimdi neden 'hayır' diyorsunuz. Elbette buna cevap vermek gerçekten çok güç, oysa bu memleketin milli meselelerinde partiler, muhalefeti bir tarafa bırakır ülkemizin birliğini, dirliğini esas alır.

Türkiye'de bu yönüyle de ciddi bir muhalefet sorunu karşımızdadır. Türkiye'nin birçok sorunu olmakla birlikte en ciddi sorunların başında da bir muhalefet sorunu gelmektedir. Umarız bu sorun da demokrasimiz içerisinde sona ermiş olur. Muhalefetin milli meselelerde ülkemizin birlik beraberlik konusu olduğunda, ortak meseleye sevinmek ve üzülmek gerçekten siyasi partilere düşen önemli bir misyondur. Biz Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceğine dair birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmek yolunda gayretimizi sürdüreceğiz. Bu konuda da destek veren partilerin destekleri de çok anlamlı, çünkü mesele memleket meselesi olduğunda muhalefeti ve kısır çekişmeleri bir tarafa bırakmak milletimizin siyasetçilerden beklediği iştir."

Gül, uzun yıllardır Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Aydın'a da çok güzel şeyler kazandırdıklarını, sorunların farkında olduklarını ve bunları yine kendilerinin çözeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda partililere teşekkür eden Gül, teşkilat üyelerinin aynı kararlılıkla çalışmaya devam etmesini istedi.