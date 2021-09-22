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Bakan Gül: Türkiye, terör örgütlerini dize getirebilecek güçtedir

#Adalet Bakanı #Abdulhamit Gül#Terör Örgütü
Bakan Gül: Türkiye, terör örgütlerini dize getirebilecek güçtedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütleriyle mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerini belirterek, "Onları o kazdıkları çukurlara, bulundukları inlere gömeceğiz. Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Türkiye Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağababalarını da dize getirebilecek güçtedir" dedi.

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Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)- Bakan Abdulhamit Gül, Altındağ Belediyesi'nin desteğiyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi. Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül, Aylar'a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Bakan Gül, şehitlik ve gazilik makamlarının önemine değinerek, "Bu ülke, bu vatan toprağı bizlere şehitlerin kanlarıyla emanet edilmiştir. Bayrağımız dalgalandıkça bize bunu hatırlatmaktadır. Bayrağımız; bu vatanı sokakta bulmadığımızı, şehit kanları ile bu vatanın alındığını her zaman hatırlatıyor, kıyamete kadar da hatırlatacak" dedi.

'TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR'

Bakan Gül, Türkiye'nin çok güçlü şekilde terörle mücadele ettiğini, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen güçler olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onlar şunu bilmiyorlar; şehitlerimiz, gazilerimiz olarak bu millet, bu vatan sokakta bulunmadığı için biz kolay pes etmeyeceğiz. Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de öğrettik, bunu PKK'ya gösterdik, sınır dışında Suriye'de, Irak'ta yaptığımız operasyonlarda gösterdik, 15 Temmuz'da yine gösterdik ve öğrettik. Daha da hala öğrenemeyenler varsa bu millet hazırdır. Gazi ve şehit olmaya hazır 84 milyon vatan evladı vardır. Sizler bu şerefe nail olmuş kişilersiniz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme olmayacak. Kararlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağında hiçbir çapulcunun, hiçbir terör örgütünün asla ama asla başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onları o kazdıkları çukurlara, bulundukları inlere gömeceğiz. Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Türkiye Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağababalarını da dize getirebilecek güçtedir."

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#Adalet Bakanı #Abdulhamit Gül#Terör Örgütü