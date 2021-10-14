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Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde bir çok ülke sınıfta kaldı

#Ankara#Adalet Bakanı#Terör
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde bir çok ülke sınıfta kaldı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Üzülerek belirtmek isterim ki özellikle 15 Temmuz sonrasında bazı ülkeler adli iş birliği konusunda üç maymunu oynamışlardır. Suçluların iadesine yönelik ülkemizin taleplerine karşı yine ikiyüzlülük hakim olmuştur. Sınırlı sayıda bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını tenzih ederek söylüyorum; teröre karşı bu iş birliğinde maalesef birçok ülke sınıfta kalmıştır" dedi.

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Bakan Gül, bir otelde düzenlenen 'Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı. Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği temsilcileri ile davetliler de yer aldı.

Burada konuşan Bakan Gül, çok önemli bir projenin açılışında bir araya geldiklerini, insanlık ailesi olarak; Covid-19 salgını, iklim değişikliği ve sınır aşan terörizm gibi çok ciddi küresel sınamalardan geçtiklerini bildirdi. Gül, "Tüm bu süreçte daha iyi anlıyoruz ki sorunları çözecek en başına 'adalet' kavramı yazılmalıdır. Öte yandan, küresel sistemin artık sorun çözme kabiliyetinden uzak olduğu üzülerek hepimizin ortak kanaatidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde daha adil bir dünyanın mümkün olabileceği ve bu konuda tüm kurumlara yeniden bir reform çağrısı çok önemli bir çağrıdır. Bu çağrı ayrıca uluslararası iş birliğinde çok kötü bir sınav veren bazı ülkeleri ciddi bir muhasebe yapmaya da bir çağrıdır" dedi.

'HER PLATFORMDA İFADE EDİYORUZ'

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Bakan Gül, Türkiye'nin terör ve göç başta olmak üzere, insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren her konuda öncü olduğunu belirterek, "Türkiye, daha adil bir dünya için insanlık vicdanının sesini duyurmayı sürdürecek, mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Bunun için uluslararası hukukun araçlarını sonuna kadar kullanmaktan ve iş birliği alanlarında sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. Zira özgürlük ve güvenliği kendi ülkemizle birlikte komşularımız, bölgemiz ve tüm insanlık için istemek bize medeniyetimizin ve tarihimizin emridir. Bu anlayışla uluslararası adli iş birliğine açık olduğumuzu da her platformda ifade ediyoruz. Üstelik, adli iş birliğini sadece usulü kalıplarına da hapsetmiyoruz. Dünya barışını tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı ortak ses yükseltmeyi, tek vücut olmayı da geniş anlamıyla adli iş birliği içinde mütalaa ediyoruz" diye konuştu.

'ÜÇ MAYMUNU OYNAMIŞLARDIR'

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Bakan Gül, Türkiye'nin bu anlayışla FETÖ, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye bu mücadelesiyle sadece kendi ulusal güvenliğini sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda üyesi olduğu NATO sınırlarını da korumaktadır. Komşularının ve Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Bu mücadelede Türkiye olarak hiçbir politik seçiciliğimiz yoktur. Terörle mücadelede bu tür bir seçiciliğin insanlığın hayrına olmadığına inanıyoruz. Bu sebeple farklı motifler taşıyan terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele ediyoruz. Çünkü terörün dininin, milliyetinin, ırkının olamayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede iş birliğine sonuna kadar açığız, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yükümlülüklerimize uymakta kararlıyız. Ancak bu husustaki yaklaşımı muhataplarımızdan göremediğimizi yine vurgulamak isterim. Üzülerek belirtmek isterim ki; özellikle 15 Temmuz sonrasında bazı ülkeler bu konudaki adli iş birliği konusunda üç maymunu oynamışlardır. Suçluların iadesine yönelik ülkemizin taleplerine karşı yine ikiyüzlülük hakim olmuştur. Sınırlı sayıda bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını tenzih ederek söylüyorum; teröre karşı bu iş birliğinde maalesef birçok ülke sınıfta kalmıştır. Bu çifte standart devam ettikçe, adli yardımlaşmanın gerçek anlamda sağlanabileceğini söylemek oldukça zordur."

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'REFORM İRADEMİZ HER ŞEYDEN DAHA GÜÇLÜDÜR'

Bakan Gül, bununla birlikte her şeye rağmen hukuktan vazgeçmediklerini belirterek, "Uluslararası hukukun gereklerini ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Politik ve maddi çıkarlar için evrensel değerleri göz ardı eden anlayış, insan hak ve onurunu merkeze alan politikalarımıza engel olacak güçte değildir. Bizim reform irademiz her şeyden daha güçlüdür. Adalet duygumuz ve hukuka bağlılığımız hepsinden kuvvetlidir. Ülkemizin hukuk sistemini insanımıza yakışır şekilde çağın ilerisine taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Reform irademizi canlı tutuyoruz ve bu konuda adımlarımızı başarılı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim dikkatimiz her şeyden önce milletimizin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır" ifadesini kullandı.

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#Ankara#Adalet Bakanı#Terör

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