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Bakan Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti

#Ankara#Baro#TBB
Bakan Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkanı kabul etti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Bakan Gül, TBB Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile birlikte TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erhan Toprak ve Ali Bayram'ı kabul etti. Bakan Gül'e kabulde, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar eşlik etti.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin önemi vurgulandı. Ayrıca, avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunlar ele alındı.

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#Ankara#Baro#TBB

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