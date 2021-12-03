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Bakan Gül: Sosyal devlet anlamında Türkiye çok önemli adımlar attı

#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#Kocaeli#Dünya Engelliler Günü
Bakan Gül: Sosyal devlet anlamında Türkiye çok önemli adımlar attı

Kocaeli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde her alanda olduğu gibi sosyal devlet anlamında da Türkiye çok önemli adımlar attı" dedi.

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Bir takım ziyaret ve programlar için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırlanan programa katıldı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Gül, "Özellikle cumhurbaşkanımız liderliğinde her alanda olduğu gibi sosyal devlet anlamında da Türkiye çok önemli adımlar attı. Bu anlamda sosyal devlet nasıl olur bunu gösterdi. Engelli kardeşlerimiz için de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bunu en iyi yaşayan ailelerdir. Bir evde engelli varsa en başta annelerin fedakarlığı, cefakarlığı asla unutulmaz. Onların yaptığının hiçbir zaman karşılığı elbette ödenemez. Ama bir nebze de olsa devlet evde bakım gibi, engellilere her türlü hizmeti verme anlamındaki dokunuşları 19 yıllık hükümetimiz döneminde yaptı. Bu konuda adliyelerde de çok önemli çalışmalar yaptık. Engelli vatandaşlarımızın, adliye hizmetlerinden en güzel şekilde yararlanabilmeleri için 'engelsiz adliyeler' çalışmalarımızı yaptık. Bu konudaki çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Etkinlik, rehabilitasyon merkezindeki engelli bireylerin hazırladığı gösterilerin sergilenmesinin ardından sona erdi.

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#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#Kocaeli#Dünya Engelliler Günü

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