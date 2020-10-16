Bakan Gül: 'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama' oldukça başarılı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin bakanlığın hazırladığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı. Açıklamaya göre; seri muhakeme usulünün uygulandığı yılın ilk 9 ayında Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki 32 bin 178 dosyada şüpheliye seri muhakeme teklifi yapıldı. Bu dosyalardan 30 bin 75’inde talepname düzenlenerek mahkemeye gönderildi. Basit yargılama usulünün uygulandığı yılın ilk 9 ayında ise 107 bin 94 suçla ilgili basit yargılama usulü tercih edildi ve 37 bin 225 suçla ilgili karar verildi. Yaklaşık 70 bin suçla ilgili işlemler devam ediyor.

SERİ MUHAKEME NASIL UYGULANIYOR?

Seri muhakeme usulüne tâbi suçlarda, uyuşmazlıklar, bir gün gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılıyor. Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanıyor. Seri muhakeme usulünde şüphelinin avukatın yanında teklifi kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede aynı gün içerisinde hüküm verilerek, süreç bir günde tamamlanıyor ve çok kısa sürede infaz sürecine geçilmiş oluyor.

BASİT YARGILAMA NASIL UYGULANIYOR?

Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda uygulanıyor. Asliye ceza mahkemeleri, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Mahkeme tarafından basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilen dosyada, taraflara iddianame tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Sürenin bitiminde, mahkeme duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor.



'İLK 9 AYLIK UYGULAMA OLDUKÇA BAŞARILI'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklama ile birlikte paylaştığı mesajında "Hukuk sistemimize kazandırdığımız seri muhakeme ve basit yargılama usulleri birer reform olarak kayıtlara geçti. İlk 9 aylık uygulama oldukça başarılı. Tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.