Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatları için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın fiyatları için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Futbolda dengeleri değiştirecek adım 14 yıl sonra...Futbolda dengeleri değiştirecek adım! 14 yıl sonra...#Muhammed Bin Selman
Cuma namazı sırasında saldırdılar Çok sayıda ölü ve yaralı var... İşte ilk karelerCuma namazı sırasında saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var... İşte ilk kareler#Afganistan
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
ABDden savaş çıkaracak hamle Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...ABD'den savaş çıkaracak hamle! Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...#ABD
Esenyurtta 11 işçi feci şekilde can vermişti Ceza yağdıEsenyurt'ta 11 işçi feci şekilde can vermişti! Ceza yağdı#Esenyurt
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Minik Leyla cinayeti davasında flaş gelişme: Tüm sanıklara beraatMinik Leyla cinayeti davasında flaş gelişme: Tüm sanıklara beraat!#Leyla Aydemir
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
İçme suyundaki koku harekete geçirdi Korkunç gerçek ortaya çıktıİçme suyundaki koku harekete geçirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı#İçme Suyu
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı

#ADALET Bakanı#Abdulhamit Gül#Hukuk
Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdurun mahremiyeti hiçbir zaman, hiçbir yerde ortalığa dökülüp, saçılacak sansasyon malzemesi ya da rating etkileşim meselesi olamaz. Bu nedenle özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalıdır" dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Gül, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Bakan Gül'ü Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut karşıladı. 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' programında konuşan Gül, Türkiye'nin adalet ve hukuk ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Bugün medeniyetler beşiğinde, kadim bir şehirde, Mardin'de sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Mardin, birlik ve beraberliğin sembol şehridir ve 'farklılıklarla birlikte güzelliği yaşatmanın en güzel adreslerinden birisi neresi' derlerse hiç şüphesiz Mardin akla gelen ilk şehirlerden biridir. Dolayısıyla bu birlikteliği muhafaza eden, koruyan medeniyetimizin bu değerlerine sahip çıkan tüm hemşerilerimi buradan sevgiyle selamlıyorum. Keza aynı zamanda hukuka baktığımız yeri de Mardin temsil etmektedir. Bir arada birlikte yaşayabilme iradesini ortaya koyma ve farklılıklara saygı gösterme adına da çok önemli bir sembol ortaya koymaktadır. Bugün burada adli süreçte mağdurların yanında olmak için yapılan çalışmaları değerlendirmek ve bundan sonra neler yapabiliriz; bunların fikir tahlilini yapmak için bir aradayız. Mağdur odaklı adalet konusunda birçok yerde çalışmalar yapılıyor, birçok analizler yapılıyor ama tüm bu çalışmaların bence özeti 'Adliyenin kapısı, adaletin kapısıdır' cümlesinde özetlenebilir. Her kesin hukukunu korumak, herkesin hukuktan nasibini alması için vardır. Vatandaş memnuniyeti, insan yararı neredeyse hukuk oradadır. Orada olmalıdır. Bugüne kadar da işte bu bakış açısıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen bir anlayışı hep sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'105 ADLİYEDE 110 ADLİ GÖRÜŞME ODASI VAR'

Haberin Devamı

Bakan Gül, 105 adliyede 110 adli görüşme odası olduğunu ve yıl sonunda bu sayının daha da artacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bu odalarda 35 bin 232 görüşme sağlandı. Bunlardan önemlilerinden birisi; adli görüşme odalarıdır ve özellikle son zamanlarda yoğunluğunu artırdığımız, 2017’den itibaren hukuk sistemimize dahil olan bu uygulamayla vatandaşlarımıza adli süreçlerde çok önemli bir katkıda bulunduk. Peki, bu odalar olmadan daha önce ne oluyordu? Daha önce çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler suça maruz kalmış tüm mağdurlar karakol, savcı, mahkeme, polis, hakim, doktor arasında gidip geliyordu ama bu merkezlerle birlikte çocuk duruşma salonu bir köşesinde durup, o acıyı bir kez daha yaşamıyor. Farklı bir merkezde uzman marifetiyle tüm bu süreçlerde, bir kez daha örselenmiyor ve travmasını bir kez daha yaşamıyor. Mağdurun mahremiyeti hiçbir zaman, hiçbir yerde ortalığa dökülüp, saçılacak bir sansasyon malzemesi ya da reyting etkileşim meselesi olamaz. Bu nedenle özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalıdır. Bu bağlamda kişilerin kesinleşmiş yargı kararı olmadan ya da yargı kararına rağmen damgalanması, suçlu ilan edilmesi de asla kabul edilemez. Bu hukukun evrensel ilkesidir. Olmazsa olmazıdır. Türkiye, bir hukuk devletidir. Kurumlarıyla kanunlarıyla kurallarıyla bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde yargı, bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir. Yargı bu yetkisini kullanırken dosyaya bakar, delillere bakar, ona göre karar verir ve esas itibarıyla bu vicdani kanaatiyle beraber Türk milleti adına karar verir, Türk milleti de bu kararı değerlendirir, eleştirir ya da katılır ama her halükarda bir hukuki sürecin yöneticisi yargı mercidir. Verilen karara eksik hatalı bulunuyorsa da itiraz merci ile de işleyen bir hukuk sistemi vardır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADALET Bakanı#Abdulhamit Gül#Hukuk