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HaberlerGündem HaberleriBakan Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz"
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Bakan Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz"

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Bakan Gül: "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de haciz işlemi sırasında bir avukatın saldırıya uğramasına sert tepki gösterdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

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