Adalet Bakanı Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı

Bir süredir Kovid-19 nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti. Zülkarneyn Kısık için Eyüpsultan Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu, Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Cenaze töreninrde Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık'ın eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık taziyeleri kabul etti. Kısık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı'na götürüldü.