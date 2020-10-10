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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık

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Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık" dedi. 

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Gül, "Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, 2 yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık


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