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DHA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Bakan Gül, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ile görüştü

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Bakan Gül, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ile görüştü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Adalet Bakanı Abülhamit Gül, Sabina Aliyeva ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti. Türkiye Kamu Başdenetiçisi Şeref Malkoç da Aliyeva ve heyetine eşlik etti. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli hukuki konular ele alındı.

İki devlet tek millet anlayışıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı. Adalet Bakanı Gül, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ savaşında işlemiş olduğu insan hakları ihlallerine ilişkin Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yayınlamış olduğu rapor için teşekkür etti. Uluslararası platformlarda raporun takipçisi olacaklarını belirten Bakanı Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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