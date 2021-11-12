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Bakan Gül: 'Asla eski Türkiye'ye dönüş olmayacak'

#Abdulhamit Gül#Diyarbakır#AK Parti
Bakan Gül: Asla eski Türkiyeye dönüş olmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır’daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gül burada yaptığı konuşmada, “bu bölge hem dindar olduğu için dayak yedi, hem Kürt olduğu için inkar politikalarına maruz kaldı, hem dindarlığından hem de kültüründen dolayı. Ama AK Parti buna son verdi ve asla eski Türkiye'ye dönüş olmayacak” dedi.

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Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Gül, "Etle tırnak gibiyiz, kimse bizi ayıramayacak” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Birliğimizi beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Bizim 100'üncü yılına koştuğumuz Cumhuriyet'i kuran irade neyse aynı ruhla yolumuza birlik-beraberlikle devam edeceğiz. Birinci Meclisimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Çanakkale zaferimizi nasıl biz Türk’ü ile, Kürt'ü ile Alevi'si ve Sünni'si ile bu Anadolu'nun bütün kadim sahipleriyle, vatandaşlarımızla omuz omuza kurduysak, yeni yüzyıllara da yine bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. 84 milyon vatandaşımız nerede doğarsa doğsun bu ülkenin tapusu o vatandaşımızın elindedir. İnançlarından dolayı, başörtüsünden dolayı, dilinden dolayı, istediği gibi inanamayan, inandığı gibi yaşayamayan dönemler oldu bu ülkede. Dilini, kültürünü, değerlerini inkar eden anlayışlar oldu. Ama bu bölge hem dindar olduğu için dayak yedi, hem Kürt olduğu için inkar politikalarına maruz kaldı, hem dindarlığından hem de kültüründen dolayı. Ama AK Parti buna son verdi ve asla eski Türkiye'ye dönüş olmayacak. Bu ülkede her vatandaş haklarıyla beraber doğar. Bugün Diyarbakır'da bir hastanede doğanla ülkemizin bir başka ücra köşesinde doğan bebeğimiz aynı haklara sahiptir. Bu hakları korumak ve geliştirmek de devletin en temel görevidir. Köylerin binlerce yıllık isimleri değiştirildi, anneler evlatlarına istediği isimleri bile veremedi, mahkemelerde savunmasını yapacak bu dili bilinmeyen, tanımlanmayan bir dil dediler. Sen bin yıldır bilinen bir dile nasıl bilinmeyen bir dil dersin. Bu anlayışı elimizin tersiyle ittik. 90'lar, 90'larda kaldı, kimse Türkiye'nin yolunu o eskiye çeviremeyecek.”

‘DİYARBAKIR CEZAEVİ'Nİ YAKIN DÖNEMDE BOŞALTACAĞIZ’

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12 Eylül'ün önemli sembollerinden biri olan Diyarbakır cezaevinin yakın bir dönemde boşaltacaklarını belirten Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyarbakır'a geldiğinde bunu ifade ettiler. Diyarbakır cezaevinde 12 Eylül'de insanlık dışı ve keyfi uygulamalara, işkencelere maruz kalan Diyarbakır cezaevini kapatıyoruz ve Diyarbakır cezaevini yakın bir dönemde boşaltmış olacağız. Orayı da 12 Eylüller bir daha yaşanmasın, vesayet bir daha gelmesin diye ibret abidesi olarak demokrasimizin kazanımına sunmuş olacağız. Bir merkez olarak, bir yapı olarak orayı inşa edeceğiz, vesayet ayıbına da son vereceğiz, sembolik olarak o yeri de bir müze kültür merkezi olarak inşa etmiş olacağız” dedi.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

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CHP’yi eleştiren Gül, “'Başlarına yıkacağım Kandil'i diyorsun; sen mecliste niye tam tersini yapıyorsun. Terörle mücadele edeceksen, benim kardeşlerimin yaşam hakkına saldırıda bulunan, evinin önüne çukur kazan, mahremiyetini ihlal eden bu terör örgütlerine karşı niçin sen geldiğinde meclise, destek vermiyorsun. Bunların bu konudaki sahte duruşunu da milletimiz çok iyi biliyor. Esas itibarıyla bu ret politikalarının temel sebebi tek parti CHP döneminden gelen silsiledir, HDP'nin de bu anlamda benzer bir reaksiyon ve siyasi politika izlediğini de hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

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Gül, Diyarbakır Adliyesi'ni 300 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde, mevcudun beş altı kat büyüklüğünde bir adliye için yeri belirlediklerini ifade ederek, “Projemizi yapıyoruz, inşallah Diyarbakır’ımıza yakışacak en güzel şekilde adliyemizi de yapacağız” dedi.

 

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#Abdulhamit Gül#Diyarbakır#AK Parti

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