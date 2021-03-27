Bakan Gül açıkladı: Adliyelerde işlem süresi 3 dakikaya indi

Adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek amacıyla adliyelerde kurulan ön büro ve danışma masaları, işlem sürelerini kısaltarak fiziki teması en aza indirdi.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilen ön büro ve danışma masaları, vatandaşlar ile avukatların taleplerinin tek bir birimden karşılanmasını sağladı.

Kovid-19 salgını sürecinde önemi daha iyi anlaşılan uygulama, adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlar ile çalışanlar arasındaki fiziki teması azalttı ve işlem sürelerini kısalarak ortalama 3 dakikaya indirdi.

Ön bürolarda, kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor ve adliyeye sunulan veya adliyeden talep edilen her türlü evrakın takibi yapılabiliyor.

Danışma masalarında da anında bilgi akışı sağlanarak, vatandaşların koridorlarda vakit kaybetmeleri ve rastgele birimlere girip çıkmaları engelleniyor.

Bugüne kadar 73 adliyede kurulan ön büro ve danışma masaları uygulamasının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ 3 DAKİKAYA İNDİ

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Başsavcılığı ceza ve hukuk ön bürolarında 2019'da 1 milyon 133 bin 588 kişi hizmet aldı. Bu sayı 2020'de 725 bin 452, 2021'in ilk üç ayında ise 239 bin 730 oldu. Hizmet alma süresi ise ortalama 2 dakika 50 saniye olarak gerçekleşti.

İzmir Adliyesinde de 2019'da 446 bin 615 kişi ön bürodan hizmet aldı. Bu sayı, 2020'de 261 bin 283, 2021'in ilk üç ayında 81 bin 412 oldu. Ön bürolardaki ortalama hizmet süresi 2 dakika 55 saniye olarak kayıtlara geçti.

Adana Adliyesinde ise 2019'da 181 bin 741, 2020'de 146 bin 391, 2021'de ise 38 bin 499 kişi ön bürolardan hizmet alırken, işlemler ortalama 2 dakika 12 saniyede gerçekleşti.

Vatandaş sirkülasyonunun yoğun olduğu adliyelerden Diyarbakır Adliyesinde de 2019'da 134 bin 852, 2020'de 132 bin 623, 2021'de 31 bin 134 kişi hizmet aldı. Ortalama işlem süresi 3 dakika oldu.

Ön bürolardan 2019'da 107 bin, 2020'de 82 bin 700 kişinin hizmet aldığı Trabzon Adliyesinden bu yılın ilk üç ayında 22 bin 130 kişi faydalandı. Hizmet süresi de ortalama 3 dakika 6 saniyede gerçekleşti.

Antalya Adliyesinde 2019'da 339 bin 228 kişi ön bürolarda hizmet alırken, bu sayı 2020'de 302 bin 16, 2021'de ise 48 bin 497 oldu. Ortalama hizmet süresi 3 dakika 15 saniye olarak kayıtlara geçti.

"HALİHAZIRDA 73 ADLİYEDE, YAKINDA TÜM TÜRKİYE'DE"

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Adliyelerde kurduğumuz ön büro ve danışma masaları sayesinde vatandaşlarımız, dosya/evrak için kapı kapı gezmek zorunda kalmıyor. Ortalama üç dakikada işlemini yapabiliyor. Halihazırda 73 adliyede, yakında tüm Türkiye'de."

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