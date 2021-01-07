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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Bakan Gül: ABD Kongresi'nde yaşananları endişeyle takip ettik

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Bakan Gül: ABD Kongresi'nde yaşananları endişeyle takip ettik
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini, seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulması ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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