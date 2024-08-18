Bakan Göktaş'tan orman yangınları açıklaması: 441 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Karaman'a geldi. Karaman Valiliği, Çocuk Evleri, kadın kooperatifi ve huzurevi ile 2017 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün ailesini ziyaret eden Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Bakan Göktaş, İzmir, Aydın ve Muğla’daki orman yangınlarına değinerek, ''Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir’de yangına yakın olan yerlerde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık. Yaşanılan bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olayın üstesinden gelmek için her daim vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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'ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki göstererek, ''Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun sesi olmaya, mağdurun yanında olmaya gayret ettik. Filistin’den Yemen’e, Libya’dan Ukrayna’ya kadar derin krizlerin yaşandığı her bölgede her daim haklının yanında durduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, ‘Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak’ olduğu inancıyla mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Fakat ne yazık ki bugün İsrail, dünyanın gözü önünde kadın, çocuk demeden acımasız saldırılarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Özgür ve bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanının yürüttüğü davaya müdahil olarak İsrail’in, adalet önünde uyguladığı soykırımın hesabını vermesi için gerekli tüm adımları atacağız” diye konuştu.