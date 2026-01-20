Bakan Göktaş'tan öldürülen Atlas'ın ailesine ziyaret

Haberin Devamı

Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'HAFTA SONU İSTANBUL'A GELDİĞİMDE SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTERİM'

Anne Gülhan Ünlü'ye taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın" dedi.

'İÇİME SU SERPTİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen anne Gülhan Ünlü, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

