Bakan Göktaş'tan Narin Güran ve Sıla bebeğin davalarıyla ilgili açıklama

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Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Narin Güran davasında 5 avukatımız orada. Davaya müdahil olarak yakından takip ediyorlar. Diğer yandan Sıla bebeğimiz için Tekirdağ'daki avukatlarımız konuyu takip ediyor. Biz soruşturmanın her aşamasını titizlikle takip ettik. Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak da hakkını arayan yine biziz. Bu iki davada faillerin en ağır cezayı alması için de Bakanlık avukatlarımız çok yoğun mücadele veriyor.

Narin'in köyündeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak. Sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemleri geliştirilebilecek.

DOĞURGANLIK ORANININ DÜŞMESİ



Sosyal ve sağlık hizmetlerinde bütçe ihtiyacının artması demek, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli"

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Aileyi tehdit eden risklerden biri de cinsiyetsizleştirme. Her türlü tehditten hem çocuklarımızı hem aileleri korumak zorundayız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ



Kadına karşı şiddeti insan hakkı mücadelesi olarak görüyoruz. Çalışmamız bir sözleşmeyle başlamadı bir sözleşmeyle sonlanması söz konusu değil.