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Bakan Göktaş'tan Narin Güran ve Sıla bebeğin davalarıyla ilgili açıklama

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#Bakan Göktaş#Narin Güran#Sıla Bebek
Bakan Göktaştan Narin Güran ve Sıla bebeğin davalarıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 14:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran ve Sıla bebeğin davalarıyla ilgili olarak, "Bu iki davada faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor" dedi.

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Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Narin Güran davasında 5 avukatımız orada. Davaya müdahil olarak yakından takip ediyorlar. Diğer yandan Sıla bebeğimiz için Tekirdağ'daki avukatlarımız konuyu takip ediyor. Biz soruşturmanın her aşamasını titizlikle takip ettik. Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak da hakkını arayan yine biziz. Bu iki davada faillerin en ağır cezayı alması için de Bakanlık avukatlarımız çok yoğun mücadele veriyor.

Narin'in köyündeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük.

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Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak. Sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemleri geliştirilebilecek.

DOĞURGANLIK ORANININ DÜŞMESİ

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Aileyi tehdit eden risklerden biri de cinsiyetsizleştirme. Her türlü tehditten hem çocuklarımızı hem aileleri korumak zorundayız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kadına karşı şiddeti insan hakkı mücadelesi olarak görüyoruz. Çalışmamız bir sözleşmeyle başlamadı bir sözleşmeyle sonlanması söz konusu değil.

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#Bakan Göktaş#Narin Güran#Sıla Bebek

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