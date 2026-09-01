Bakan Göktaş'tan Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Teröre karşı en güçlü kalemiz ailedir

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Bir dizi ziyaret, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Muş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret etti. Vali Avni Çakır'dan yatırımlarla ilgili bilgi alan Bakan Göktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak hizmetlerini değerlendirdiklerini belirten Göktaş, son 24 yılda sadece Muş'a 21,4 milyar liralık yatırım ve destek sunduklarını söyledi.

Sosyal hizmet anlayışını, devletin şefkat elini her haneye ulaştıran bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Göktaş, "Geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Aileyi güçlendiren ve aile bağlarını kuvvetlendiren, farkındalığı artıran pek çok çalışmaya başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yine Aile ve Gençlik Fonunu hayata geçirdik. Biliyorsunuz bu fon yer altı zenginliklerimizin yüzde 20'sini gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda da Aile ve Gençlik Fonuna başvuran 3 bin 166 Muşlu genç kardeşimiz oldu. Türkiye genelinde de 302 bin 72 genç çifti başvurdu. Muşlu başvuran kardeşlerimizi ve özellikle bu projeden faydalanan kardeşlerimizin 197 çiftimizden 201 çocuğumuz dünyaya geldi. 193 çiftimizin de tek çocuğu, dört çiftimizin de ikiz çocuğu var. Biliyorsunuz bu proje kapsamında yuva sahibi olan, evlat sahibi olan bu ailelerimizin kredisini bir yıl öteliyoruz. 2 çocuğu olanların da kredisini tamamen hibe ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de aile ve nüfus on yılı kapsamında aileyi koruyan ve güçlendiren pek çok çalışmaya yine imza atmaya devam edeceğiz. Yine aile yılında doğum yardımlarımızın kapsamını genişletmiştik. Bu kapsamda da 2025'ten itibaren doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Toplam faydalanıcısı Türkiye genelinde 1 milyon 248 bin 863 annemize bir doğum destek doğum yardımı desteği sunduk. Muş'ta ise 9 bin 302 annemiz bu destekten faydalandı. Toplam ödememiz Türkiye genelinde 25 milyar. Muş'ta ise 254,3 milyon lira kaynak aktardık. Düzenli ödeme biliyorsunuz ikinci ve sonraki çocuklar için düzenli bir ödeme hayata geçirmiştik. İki ve sonraki çocuklar için her ay çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Türkiye genelinde düzenli ödemeden 731 bin 644 annemiz faydalanıyor. Muş'ta düzenli ödemeden 6 bin 551 annemiz faydalanmaya devam ediyor. Aile ve nüfusu on yılında da yine yeni yeni yuvaların kurulmasına destekleyen ve aileyi güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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‘TERÖRE KARŞI EN GÜÇLÜ KALEMİZ AİLEDİR’

Teröre karşı en güçlü kalenin aile olduğunu ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle kararlı bir süreç yürütüyoruz. Hiç şüphe yok ki teröre karşı en güçlü kalemiz ailedir. Sağlam aile yapımız milli birliğimizin dayanağıdır. Aile güçlendikçe toplum güçlenir. Zira terör en çok ailelere milletimizin huzuruna zarar verdi. Bu kapsamda da Terörsüz Türkiye sürecinde bizler sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zira terörsüz Türkiye milletimizin ortak iradesidir. Yarım asırlık terörü inşallah bitirmeyi yönelik çok kıymetli bir adımı biz sahada çalışmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Ailelerimiz için huzur demek terörsüz Türkiye. Çocuklarımız için güvenli bir gelecek demek Türkiye. Ailelerimizin birliği, beraberliği demek ve güçlü Türkiye'ye ulaşma hedeflerini var gücümüzle birlikte kurmaya yönelik çok kıymetli bir adımdır. Bu sabah şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geldik. Onlara özellikle bu süreçle ilgili yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Bu vefa buluşmaları bizler için çok değerli. Zira yürüttüğümüz tüm bu süreçlerde bu bedeli en çok ödeyen şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte yan yana onlarla beraber yürüttüğümüz bir süreç. Terörsüz Türkiye'de şehirlerimiz yeni yatırımlarla büyüyecek, üretim artacak, istihdam genişleyecek. Ülkemizin refahını tüm Türkiye'ye daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Muş bu yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olacak. Malazgirt'ten miras kalan bu birlik ruhu sürece kuvvet katacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanlarımızı ülkemizin refah için seferber etmeye inşallah devam edeceğiz."

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