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Bakan Göktaş'tan milli güvenlik vurgusu: Güçlü aile, sağlam toplumsal bağlar demektir

Güncelleme Tarihi:

#Milli Güvenlik#Aile Politikaları#Sosyal Riskler
Bakan Göktaştan milli güvenlik vurgusu: Güçlü aile, sağlam toplumsal bağlar demektir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 13:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı Milli Güvenlik Konferansları'nda aile ve nüfus politikaları ile sosyal risklere karşı yürütülen çalışmaları katılımcılara aktardı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum yaptı.

Bakan Göktaştan milli güvenlik vurgusu: Güçlü aile, sağlam toplumsal bağlar demektir

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, milli güvenliğin sosyal boyutunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Aile ve nüfus politikalarımızı, ülkemizin demografik dönüşümünü, çocuklarımızın korunmasını, değişen sosyal riskler karşısında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik.

Bakan Göktaştan milli güvenlik vurgusu: Güçlü aile, sağlam toplumsal bağlar demektir

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Milli güvenliğimiz açısından güçlü aileler ile sağlam toplumsal bağlar ve dayanıklılığın taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Bu vesileyle konferansın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Milli Güvenlik#Aile Politikaları#Sosyal Riskler

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